Правда ли, что новые штаммы коронавируса более опасны для вакцинированных

Но в соцсетях и мессенджерах утверждают, что варианта коронавируса EG.5 вообще не существует и СМИ только раздувают панику. А также что BA.2.86 больше опасен для уже вакцинированных ранее людей.

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А что на самом деле?

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Несмотря на формирование популяционного иммунитета из-за вакцинации и естественного инфицирования, а также быструю диагностику и эффективное лечение, коронавирус продолжает циркулировать во всех странах мира, от него по-прежнему гибнут люди, и он постоянно изменяется, заявил в минувшем августе генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Хотя вот риск развития тяжелых или смертельных форм ковида, по его словам, сегодня значительно ниже, чем год назад.

Вариант коронавируса EG.5 впервые обнаружили в феврале 2023 года, и на 1 сентября он был выявлен уже в 57 странах. Всего в настоящее время ВОЗ включила семь вариантов коронавируса, вызывающего COVID-19, в список "вариантов, находящихся под наблюдением" (VUM, variant under monitoring), и три — в список "вариантов, вызывающих интерес" (VOI, variant of interest).

Изначально EG.5 входил в первый список, но из-за быстрого распространения был перенесен во второй. Организация отмечает, что в глобальном масштабе наблюдается устойчивый рост доли EG.5 по сравнению с другими разновидностями вируса. По данным зарубежных СМИ, это может объясняться мутацией, которая позволяет EG.5 избегать антител, выработанных в ответ на более ранние варианты вируса и вакцины.

При этом риск, который несет EG.5 для мирового населения, расценивается как низкий — такой же, как у других циркулирующих в настоящее время вариантов из категории VOI.

Однако из-за особенностей распространения и способности преодолевать иммунитет EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире, отмечают в ВОЗ.

В России власти следят за возбудителями COVID-19, в том числе вариантом EG.5 "Эрис", подчеркивают в Роспотребнадзоре. В ведомстве также отмечают, что в нашей стране EG.5 пока не распространился широко, но риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с ним, все-таки существуют. Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов коронавируса: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам при необходимости обращаться к врачу, а не заниматься самодиагностикой и самолечением.

Информация же, что якобы к новому варианту коронавируса BA.2.86 "Пирола" в большей степени восприимчивы ранее вакцинированные люди, вероятно, широко распространилась после августовской публикации Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ, или CDC) Министерства здравоохранения США. На самом деле в сообщении имелось в виду, что BA.2.86, предположительно, более способен, чем другие варианты коронавируса, вызвать COVID-19 у тех, кто ранее уже болел или вакцинировался. Связано это с большим количеством мутаций. Они позволяют BA.2.86 избегать антител, которые организм выработал в ответ на более ранние варианты вируса или вакцины. Впрочем, в американском ведомстве отметили, что образцы BA.2.86 еще изучаются, поэтому рано говорить о его влиянии на иммунитет.

Позднее в ЦКЗ уточнили, что антитела, которые вырабатываются при вакцинации или болезни, — это только часть иммунной системы организма и другие ее части эволюция вируса затронула в меньшей степени. Так что, вероятно, их активность против BA.2.86 не снизится. В целом наличие антител к другим вариантам SARS-CoV-2 после вакцинации, предыдущего заражения или того и другого, вероятно, защищает от тяжелого течения болезни, которое мог бы вызвать новый вариант вируса.

Что в сухом остатке?

Вариант коронавируса EG.5 действительно существует и распространяется по миру. Как и BA.2.86, влияние которого на уже имеющийся иммунитет против коронавируса еще, однако, нужно изучать.