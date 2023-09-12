Эндокринолог предупредила, что резкое похудение – симптом рака

Специалист рассказала, о чем могут свидетельствовать резкая потеря или набор веса.

© Runews24

Нередко за стремительным и необъяснимым похудением скрываются смертельно опасные болезни. В частности,

именно под этим симптомом скрывается онкология, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Вместе с тем у человека наблюдаются тусклый цвет лица, ранние морщины и отеки на лице.