Эндокринолог предупредила, что резкое похудение – симптом рака

Эндокринолог Павлова предупредила, что резкое похудение – симптом рака
Специалист рассказала, о чем могут свидетельствовать резкая потеря или набор веса.
Нередко за стремительным и необъяснимым похудением скрываются смертельно опасные болезни. В частности,
именно под этим симптомом скрывается онкология, предупредила врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Вместе с тем у человека наблюдаются тусклый цвет лица, ранние морщины и отеки на лице.
Что касается резкого набора веса, это может указывать на проблемы с эндокринной системой. Также это может указывать на нарушение эмоционального фона у человека, когда он пытается заесть стресс.