Терапевт рассказала, как отличить туберкулез от ОРВИ с затяжным кашлем

Характерными симптомами туберкулеза, кроме затяжного кашля, являются чрезмерная и необоснованная ночная потливость и резкая потеря веса, рассказала NEWS.ru профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова. Эксперт подчеркнула, что заболевание дает о себе знать субфебрильной температурой тела — 37,2–37,5.

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Первый явный симптом туберкулеза — затяжной кашель. К другим характерным симптомам относятся необоснованная чрезмерная потливость ночью в течение длительного времени и потеря массы тела, у некоторых пациентов — прогрессирующая. Возможно повышение температуры тела в пределах субфебрильных значений — 37,2–37,5, — добавила Пивоварова.

Она отметила, что при ОРВИ или заболеваниях верхних или нижних воздухоносных путей также наблюдаются кашель и повышение температуры, но кратковременно — пять-семь дней, в случае с туберкулезом симптомы беспокоят пациентов несколько недель или месяцев.

Кашель при туберкулезе может быть влажным. В мокроте могут присутствовать прожилки крови, — подытожила Пивоварова.

Ранее главный внештатный фтизиатр Минздрава Подмосковья Сергей Смердин рассказал NEWS.ru, что основной путь передачи туберкулеза — воздушно-капельный, заразиться при рукопожатии, через поручни в общественном транспорте, дверные ручки невозможно. Медик отметил, что заболеть могут граждане, длительное время общавшиеся с людьми с открытой формой недуга.