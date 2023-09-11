Гастроэнтерологи рассказали, влияет ли стресс на появление язвы

Американские гастроэнтерологи опровергли информацию о способности бытового стресса вызвать язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщил врач Аарон Мартин из Jefferson Health в Филадельфии.

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Специалист пояснил, что на самом деле стресс и заболевание никак не связаны между собой. По словам врача, симптомы болезни могут различаться, а порой она может проходить без каких-либо недомоганий.

Однако чаще всего, добавил гастроэнтеролог, это боль в верхней части живота, в центре, чуть ниже грудины, передает HuffPost.

Боли в желудке во время еды характерны для двух заболеваний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов.