Гастроэнтерологи рассказали, влияет ли стресс на появление язвы
Американские гастроэнтерологи опровергли информацию о способности бытового стресса вызвать язву желудка или двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщил врач Аарон Мартин из Jefferson Health в Филадельфии.
Специалист пояснил, что на самом деле стресс и заболевание никак не связаны между собой. По словам врача, симптомы болезни могут различаться, а порой она может проходить без каких-либо недомоганий.
Однако чаще всего, добавил гастроэнтеролог, это боль в верхней части живота, в центре, чуть ниже грудины, передает HuffPost.
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