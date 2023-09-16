Неочевидные симптомы, сигнализирующие о глухоте

Обычно врачи выявляют потерю слуха с помощью осмотра у врача. Однако, согласно последним исследованиям, изменения, связанные со зрительной активностью, могут быть первым симптомом прогрессирующей глухоты.

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Осмотр ушей выявляет потерю слуха только на поздних этапах. Однако сейчас канадские ученые смогли найти способ, который помогает обнаружить глухоту в самом начале заболевания.

Нейробиолог Бьорн Херрманн выявил явный признак нарушения слуха. Чем больше человек пытается прислушаться, тем пристальнее он будет смотреть на своего собеседника.

Предыдущие исследования показали, что люди, которые стараются сосредоточиться, практически не двигают глазами.

Новое исследование предполагает, что люди с глухотой напрягают глаза сильнее, чем здоровые. Доктор Бьорн считает, что нужно исследовать причины глухоты у пожилых.

Канадские ученые провели исследование среди 23 молодых людей, считавших свой слух идеальным. Они слушали подкасты на разной громкости с фоновыми шумами, которые снижали интенсивность звука.

По итогам исследования, количество движений глаз уменьшилось именно во время попыток прислушаться к звукам. Но на самом деле этот признак не всегда указывает на глухоту.

5 первых признаков потери слуха

Глухота сейчас считается довольно распространенным заболеванием. Громкая музыка, постоянное использование наушников влияет на восприятие звуков.Общими признаками потери слуха считаются:

Невозможность услышать собеседника в шумном месте. Постоянные просьбы повторить сказанное раньше. Просмотр телевизора или прослушивание музыки на громкости, которая кажется другим людям чрезмерной. Сложности в телефонных разговорах и в обычных беседах. Чувство усталости из-за чрезмерной концентрации во время прослушивания.

Если вы заметили у себя похожие симптомы, то стоит сразу же обратиться к врачу для назначения лечения.