Мир ожидает новый грипп: как справиться

Осенью, как обычно, специалисты ожидают ухудшения эпидситуации по гриппу. Это стандартная ситуация, но сейчас иммунитет людей дополнительно ослаблен пандемией коронавируса, и потому грипп может привести к более сложным последствиям, чем всегда. Он тоже вызывается вирусами, которые так же эволюционируют, и всякий раз медикам приходится обновлять вакцины. Тем не менее, есть общие рекомендации, которых стоит придерживаться в опасный период, сообщает ИА DEITA.RU.

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Главным инструментов в борьбе с гриппом медики называют прививку. Их состав меняется в зависимости от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в вакцины включают разные штаммы, активность которых ожидают в тот или иной сезон. Сейчас же часто заражение может оказаться комбинированным, иммунную систему атакуют сразу несколько вирусов, и заболевание протекает тяжелее, выздоровление наступает медленнее, а последствия могут стать более трудными.

Чтобы этого избежать, необходима профилактика. Терапевт Юлия Фокина говорит о необходимости вакцинироваться, подчеркивая: прививка не означает, что человек не заболеет, но означает, что болезнь пройдет более легко. О болезни сообщит рост температуры, тошнота, исчезнувший аппетит, заложенный нос, болезненное горло, воспаленная гортань. Самое опасное осложнение – воспаление легких, а в целом после гриппа во много раз увеличивается риск получить инфаркт миокарда. Однако грипп может пройти и без симптомов, либо со слабыми признаками болезни.