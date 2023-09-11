Иммунолог объяснила, чем опасен укус лосиной мухи
Укус лосиной мухи может вызвать аллергическую реакцию на ее слюну, предупредила врач-иммунолог Элла Чурюкина. В разговоре с aif.ru она уточнила, что в таком случае укус насекомого будет болезненным. Кроме того, может появится эритема, специфическое покраснение или сыпь, которое к тому же будет чесаться.
Инсектная аллергия — реакция на укусы и взаимодействие с насекомыми — встречается довольно редко — у 0,48% людей в мире, 40% из них — дети младше 12 лет. Чтобы поставить диагноз «инсектная аллергия» используются разные исследования, — поделилась специалист.
Врач уточнила, что на аллергическое воспаление может указывать повышение количества эозинофилов в крови. Для того, чтобы узнать о наличии реакции на укусы насекомых, используются как лабораторные методы исследования, так и молекулярная аллегро-диагностика.
Специалисты Зоологического института РАН добавили, что лосиные мухи обитают в болотистой местности и рядом с местами проживания парнокопытных. Эти насекомые отличаются настойчивостью — их тяжело стряхнуть с кожи. Специалисты отметили, что лосиные мухи содержат спирохеты, которые являются возбудителями болезни Лайма, но на данный момент не установлено, могут ли они заразить человека.
Агроном Анастасия Коврижных ранее посоветовала дачникам использовать соль, чтобы избавиться от муравьев на своем участке. По ее словам, раствор с солью необходимо влить в муравейник, чтобы насекомые больше не беспокоили владельцев участка. Также можно использовать известь и табачную пыль.