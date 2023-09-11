Новый штамм COVID-19 «пирола» или простуда: 6 отличий

Новый штамм COVID-19 «пирола» или простуда: врач назвал 6 отличий
Ковид никуда не исчез и, по всей видимости, уже не исчезнет. Новые штаммы коварного вируса появляются регулярно. Сейчас по Европе гуляет «пирола», которая потихоньку подбирается и к России. Как отличить новый штамм ковида от обычной простуды? На этот вопрос британскому изданию Express.co.uk ответил доктор Йоханнес Уйсом.
Первый и ключевой признак «пиролы» — продолжительный кашель.
«Если вы кашляли больше часа почти без перерыва или же он одолевает вас больше суток, то нужно насторожиться и сдать тест на ковид», — говорит врач.
Второй симптом — потеря аппетита. По словам доктора, у пациентов с этим штаммом коронавируса пропадает всякое желание есть, даже если им предлагают любимые блюда. Третий признак — потеря обоняния. В первую волну ковида почти все заболевшие временно переставали чувствовать запахи. Последующие штаммы не провоцировали этот симптом. Однако у пациентов с «пиролой» вновь наблюдается потеря обоняния.
Доктор Уйсом назвал и другие признаки «пиролы»: головная боль, сильная заложенность носа и боль в горле.
Cимптомы схожи с ОРВИ или гриппом. При этом у заболевших «пиролой» отсутствует лихорадка. Нет и сильной слабости и навязчивого чихания, характерных для пациентов с обычной простудой.