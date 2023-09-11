Новый штамм COVID-19 «пирола» или простуда: 6 отличий

Ковид никуда не исчез и, по всей видимости, уже не исчезнет. Новые штаммы коварного вируса появляются регулярно. Сейчас по Европе гуляет «пирола», которая потихоньку подбирается и к России. Как отличить новый штамм ковида от обычной простуды? На этот вопрос британскому изданию Express.co.uk ответил доктор Йоханнес Уйсом.

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Первый и ключевой признак «пиролы» — продолжительный кашель.

«Если вы кашляли больше часа почти без перерыва или же он одолевает вас больше суток, то нужно насторожиться и сдать тест на ковид», — говорит врач.

Второй симптом — потеря аппетита. По словам доктора, у пациентов с этим штаммом коронавируса пропадает всякое желание есть, даже если им предлагают любимые блюда. Третий признак — потеря обоняния. В первую волну ковида почти все заболевшие временно переставали чувствовать запахи. Последующие штаммы не провоцировали этот симптом. Однако у пациентов с «пиролой» вновь наблюдается потеря обоняния.

Доктор Уйсом назвал и другие признаки «пиролы»: головная боль, сильная заложенность носа и боль в горле.