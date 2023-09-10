HealthDay: эффективность мелатонина для лечения бессонницы у детей не доказана

Доказательств того, что мелатонин может помочь детям при бессоннице, недостаточно для назначения добавок с ним. Об этом Американская академия медицины сна (AASM) рассказала HealthDay.

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В ходе нового опроса AASM было обнаружено, что 46% родителей давали мелатонин детям в возрасте до 13 лет. Около 30% давали мелатонин подросткам.

По мнению Академии, родителям следует проконсультироваться с врачом, прежде чем давать детям мелатонин или любую другую добавку.

Особенно опасны препараты, которые не являются лекарствами: содержание мелатонина в них может быть гораздо выше заявленного. В одном исследовании ученые обнаружили, что количество мелатонина может быть в два-четыре раза больше, чем указано на этикетке. Некоторые добавки также содержали другие химические вещества, для приема которых требуется рецепт врача.

«Поскольку многие проблемы со сном, с которыми сталкиваются дети, можно устранить с помощью изменений в поведении, родители должны помочь своему ребенку установить постоянный режим сна и соблюдать правила гигиены сна, прежде чем переходить к мелатонину», — отметил председатель Комитета общественной безопасности AASM доктор М. Адиль Риши.

Правила хорошего сна включают постоянный график сна, то есть отход ко сну и просыпание в одно и то же время, в том числе по выходным. Также следует поощрять ребенка отключаться от всех устройств по крайней мере за 30 минут перед сном. Теплая ванна или душ, ведение дневника или чтение могут стать привычками, которые помогут расслабиться и настроиться на сон.