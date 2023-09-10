Ученые обнаружили влияние депрессии на риск развития диабета
Британские ученые обнаружили связь между депрессией и диабетом второго типа в ходе нового исследования
Специалисты из британского университета Суррея проанализировали медицинские карты пациентов с диагностированным диабетом и установили, что у них депрессия была выявлена вдвое чаще, чем у тех, у кого не было диагностировано депрессии.
Далее исследователи выявили, что из этого является первичным, а что – следствием. Оказалось, что депрессия играет первичную роль и может быть одним из провокаторов диабета второго типа, сообщает Diabetes Times.
Результаты помогли выявить 7 генетических типов людей, которые имеют предрасположенность к обоим заболеваниям. Общим звеном считаются гены, которые участвуют в генерации инсулина и одновременно способствуют развитию воспалительных процессов в мозге, поджелудочной железе и жировой ткани.
Авторы данного исследования выражают надежду, что выявленная связь между депрессией и диабетом может способствовать разработке новых методов профилактики и лечения обоих заболеваний.