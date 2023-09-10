Названы опасные инфекции, подстерегающие людей в бассейне

В плавательном бассейне можно подхватить десятки заболеваний, в том числе гепатит А, грибок, дизентерию и туберкулез, рассказала NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, после купания у человека также может появиться аденовирусная инфекция, легионеллез, энтеробиоз и лямблиоз.

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Через воду в плавательном бассейне можно заразиться такими заболеваниями, как аденовирусная инфекция, эпидермифития и другие грибковые заболевания, вирусный гепатит А, вирус Коксаки, дизентерия, легионеллез, туберкулез, энтеробиоз, лямблиоз и другие, — предупредила Жовтан.

В группе риска находятся дети любого возраста, которые еще не умеют плавать и заглатывают воду из бассейна. Также плавание может представлять опасность для людей, которые недавно перенесли какие-либо болезни: из-за ослабленного иммунитета повышаются риски развития инфекции в организме. Специалисты также рекомендуют воздержаться от бассейна людям, у которых есть ранки, трещинки, порезы, мозоли, царапины, поскольку через них быстро проникает грибок и другие болезни.