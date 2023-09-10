Врач назвал болезни, из-за которых можно впасть в кому
Терапевт Кондрахин: в некоторых случаях ротавирус может обернуться комой. Это при том что, по словам специалиста, в основном данное заболевание переносится относительно легко. Но бывают и осложнения, в том числе и до такой степени страшные. Какие ещё болезни могут довести до комы, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Три инфекционные болезни, из-за которых бывает кома
1. Ротавирусная инфекция — инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами.
Среди её осложнений — новые бактериальные инфекции, которые до этого скрывались в дыхательных путях, и, конечно, обезвоживание. При нём в организме получается недостаток воды: запасы уходят намного быстрее, чем пополняются, на фоне расстройства желудочно-кишечного тракта.
Лечение нужно начинать своевременно. Как раз его отсутствие и может усугубить ситуацию, самая плохая версия которой — кома.
Это заболевание бывает у людей любого возраста и даёт о себе знать от 12 часов до 5 дней с момента заражения.
Заразиться можно при контакте с заражёнными ротавирусами поверхностями, предметами, едой и водой, а также из-за пренебрежения личной гигиеной (помните про болезни грязных рук? Это одна из них).
Симптомы ротавирусной инфекции:
- температура 39 °С и выше;
- боли в животе;
- жидкий водянистый стул;
- рвота;
- головная боль;
- слабость;
- кашель;
- насморк;
- боль в мышцах.
2. Дизентерия — инфекционное заболевание, поражающее толстый кишечник.
Принцип пути к коме такой же, как и у ротавирусной инфекции: сильное обезвоживание организма с расстройством ЖКТ чреватое комой.
Заразиться можно, съев немытые овощи и фрукты или выпив грязной водопроводной воды.
Симптомы дизентерии:
- интоксикация;
- частый понос со слизью и кровью;
- боль в животе;
- лихорадка.
3. Сальмонеллёз — заболевание, которое вызывают бактерии сальмонеллы.
Заразиться можно через еду: мясо и мясопродукты, яйца и кремовые изделия, майонез и сухой яичный порошок.
Симптомы сальмонеллёза:
- сильная интоксикация,
- частая рвота,
- поражение желудочно-кишечного тракта.