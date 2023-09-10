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Врач назвал болезни, из-за которых можно впасть в кому

Терапевт Кондрахин: в некоторых случаях ротавирус может обернуться комой. Это при том что, по словам специалиста, в основном данное заболевание переносится относительно легко. Но бывают и осложнения, в том числе и до такой степени страшные. Какие ещё болезни могут довести до комы, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач назвал болезни, из-за которых можно впасть в кому
© Секрет фирмы

Три инфекционные болезни, из-за которых бывает кома

1. Ротавирусная инфекция — инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами.

Среди её осложнений — новые бактериальные инфекции, которые до этого скрывались в дыхательных путях, и, конечно, обезвоживание. При нём в организме получается недостаток воды: запасы уходят намного быстрее, чем пополняются, на фоне расстройства желудочно-кишечного тракта.

Лечение нужно начинать своевременно. Как раз его отсутствие и может усугубить ситуацию, самая плохая версия которой — кома.

Это заболевание бывает у людей любого возраста и даёт о себе знать от 12 часов до 5 дней с момента заражения.

Заразиться можно при контакте с заражёнными ротавирусами поверхностями, предметами, едой и водой, а также из-за пренебрежения личной гигиеной (помните про болезни грязных рук? Это одна из них).

Симптомы ротавирусной инфекции:

  • температура 39 °С и выше;
  • боли в животе;
  • жидкий водянистый стул;
  • рвота;
  • головная боль;
  • слабость;
  • кашель;
  • насморк;
  • боль в мышцах.

2. Дизентерия — инфекционное заболевание, поражающее толстый кишечник.

Принцип пути к коме такой же, как и у ротавирусной инфекции: сильное обезвоживание организма с расстройством ЖКТ чреватое комой.

Заразиться можно, съев немытые овощи и фрукты или выпив грязной водопроводной воды.

Симптомы дизентерии:

  • интоксикация;
  • частый понос со слизью и кровью;
  • боль в животе;
  • лихорадка.

3. Сальмонеллёз — заболевание, которое вызывают бактерии сальмонеллы.

Заразиться можно через еду: мясо и мясопродукты, яйца и кремовые изделия, майонез и сухой яичный порошок.

Симптомы сальмонеллёза:

  • сильная интоксикация,
  • частая рвота,
  • поражение желудочно-кишечного тракта.
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