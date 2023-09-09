Почему немеют руки и ноги и как этого избежать

У многих когда-либо немели руки или ноги, зачастую это быстро проходит само собой. Но что, если онемение происходит регулярно? О пустяковых и действительно опасных причинах рассказывает Общественная Служба Новостей.

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Если кровь не успевает доставлять кислород до конечности, то человек почувствует онемение и покалывание. Такое может произойти, если человек долгое время находится в статичном положении или если какая-то часть тела пережата. В таком случае достаточно сменить позу, сделать небольшую зарядку, растереть или помассировать онемевшую часть тела.

Постоянное же онемение конечностей может возникать из-за периферической невропатии, диабета второго типа, ожирения, недостатка витаминов, отравления токсинами, при аутоиммунных заболеваниях, инфекции, а также в результате травм, излишних физических нагрузок, алкоголя и никотина.

Если ноги или руки немеют постоянно, нужно незамедлительно обратиться к специалисту. После обследования невролог, кардиолог или эндокринолог назначат лечение, которое может включать витаминный комплекс, лекарственные препараты, физиотерапию, массаж, лечебную гимнастику, инъекции противовоспалительных препаратов, в тяжелых случаях – хирургическое вмешательство.