Какой сустав является самым хрупким в организме: видео
Одними из самых хрупких суставов в организме являются реберно-поперечные. Эти небольшие соединения скрепляют ребра с соответствующими грудными позвонками.
Особое строение делает реберно-поперечные суставы самым уязвимым звеном опорно-двигательной системы. Они состоят всего из двух соприкасающихся суставных поверхностей, покрытых хрящевой тканью. Этого недостаточно для прочной фиксации ребер при движениях.
Поэтому даже несильные удары или падения могут привести к повреждению суставов, что, в свою очередь, часто может быть причиной болей в грудной клетке.
Сильные повреждения суставов могут вызвать воспаление и даже нарушение дыхания из-за ограничения подвижности грудной клетки. Поэтому эти хрупкие, но важные суставы требуют бережного к себе отношения.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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