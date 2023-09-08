Одними из самых хрупких суставов в организме являются реберно-поперечные. Эти небольшие соединения скрепляют ребра с соответствующими грудными позвонками.

Особое строение делает реберно-поперечные суставы самым уязвимым звеном опорно-двигательной системы. Они состоят всего из двух соприкасающихся суставных поверхностей, покрытых хрящевой тканью. Этого недостаточно для прочной фиксации ребер при движениях.

Поэтому даже несильные удары или падения могут привести к повреждению суставов, что, в свою очередь, часто может быть причиной болей в грудной клетке.

Сильные повреждения суставов могут вызвать воспаление и даже нарушение дыхания из-за ограничения подвижности грудной клетки. Поэтому эти хрупкие, но важные суставы требуют бережного к себе отношения.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.