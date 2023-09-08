Что нельзя делать при покупке лекарств
Никто не любит болеть, и, естественно, мы стремимся избавиться от неприятных симптомов как можно быстрее. Современная фармакология предлагает огромное количество лекарств, но как разобраться, какие из них действительно помогут? В мире интернета и народных советов можно легко запутаться в мифах о лекарствах. Подробнее о них расскажет "Рамблер".
Миф 1: Гомеопатия безвредна
Гомеопатия, на самом деле, не признана наукой и считается плацебо. Об опасности этого метода лечения комиссией по борьбе с лженаукой РАН был подготовлен меморандум. Гомеопатические средства содержат микродозы активных веществ, и пациенты часто принимают их длительное время. Однако они не учитывают, что некоторые из этих веществ могут накапливаться в организме, что может привести к непредсказуемым последствиям. Некоторые гомеопатические препараты содержат вещества, которые не прошли клинические испытания, что делает их безопасность и эффективность сомнительными.
Миф 2: Высокая стоимость — показатель качества
Часто мы считаем, что чем дороже лекарство, тем эффективнее оно будет. Этот миф поддерживается рекламой и некоторыми врачами, связанными с конкретными производителями. Однако большую часть стоимости лекарств составляют расходы на рекламу и упаковку. Дешевые лекарства часто так же эффективны, как и их более дорогие аналоги. Важно оценивать действенность лекарства, а не его стоимость.
Миф 3: В аннотации верная дозировка
Еще одним распространенным заблуждением является изменение дозировки лекарства на основе прочитанной инструкции, несмотря на рецепт врача. Специалист назначает дозировку, учитывая множество факторов, включая состояние пациента и результаты анализов. Самостоятельная корректировка дозировки может быть опасной. Доверьтесь рецепту врача, он знает, что лучше для вашего здоровья.