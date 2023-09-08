Врач рассказал о правильном лечении кашля

Чтобы быстро вылечить кашель, надо правильно подобрать лекарство, уверен врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Его слова приводит издание NEWS.ru.

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Врач рассказал, что выбор препаратов зависит от того, какой у человека тип кашля, — влажный или сухой. В зависимости от этого и подбирается лечение. Оно не всегда требует приема противокашлевых препаратов, поскольку они могут блокировать процесс отхаркивания.

По словам Зайцева, противокашлевые лекарства надо принимать при сухом кашле. Они назначаются для того, чтобы устранить воспаление глотки, разрывов слизистой и избежать повышения внутричерепного давления. В дополнение к ним могут быть назначены антибиотики и антисептики, добавил врач.