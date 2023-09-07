Почему появляются пятна на ногтях и опасны ли они

Белые пятна на ногтях (лейконихия) — состояние, при котором на ногтевой пластине появляется светлый пигмент. Он может выглядеть как крошечные точки или большие полосы. Обычно лейконихия носит временный характер.

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Такие пятна могут быть как результатом механической травмы, так и предупреждать о ряде заболеваний, например, болезнях печени, сахарном диабете или анемии.

«Рамблер» разобрался, почему появляются белые точки на ногтях и стоит ли волноваться, увидев их.

Виды лейконихии:

Истинная. Нарушается образование клеток из-за сильного повреждения фаланги пальца. Ложная. Возникает из-за изменений в ногтевой пластине. Чаще всего она связана с отделением пластины от углубления для нее. Псевдолейконихия. Свидетельствует о грибковой инфекции, не связана с изменениями ногтевой пластины.

По интенсивности поражения ногтя лейконихия делится на:

Тотальную. Ногтевая пластина становится полностью белой как на руках, так и на ногах. Точечная. На ногтях появляются небольшие точки. Полосная. На пластине возникают параллельные друг другу линии.

Существуют определенные факторы, которые провоцируют лейконихию. Они делятся на внешние и внутренние.

Внешние факторы

Повреждения из-за агрессивного маникюра/педикюра.

Травмы пальцев — ушиб, защемление, сильное сдавливание.

Длительный контакт с бытовой химией без перчаток.

Внутренние факторы

Прием антибиотиков с сульфаниламидами.

Отравление тяжелыми металлами (свинцом или мышьяком)

Эндокринные проблемы, патологии почек и цирроз печени.

Анемия.

Сахарный диабет.

Грибковые инфекции (экзема или псориаз).

Редкие наследственные заболевания.

Некоторые вирусные болезни.

Чтобы определить причину лейконихии нужно обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать правильное лечение исходя из причин такого состояния.