Почему появляются пятна на ногтях и опасны ли они

Почему появляются белые пятна на ногтях и опасны ли они
Белые пятна на ногтях (лейконихия) — состояние, при котором на ногтевой пластине появляется светлый пигмент. Он может выглядеть как крошечные точки или большие полосы. Обычно лейконихия носит временный характер.
Такие пятна могут быть как результатом механической травмы, так и предупреждать о ряде заболеваний, например, болезнях печени, сахарном диабете или анемии.
«Рамблер» разобрался, почему появляются белые точки на ногтях и стоит ли волноваться, увидев их.
Виды лейконихии:
- Истинная. Нарушается образование клеток из-за сильного повреждения фаланги пальца.
- Ложная. Возникает из-за изменений в ногтевой пластине. Чаще всего она связана с отделением пластины от углубления для нее.
- Псевдолейконихия. Свидетельствует о грибковой инфекции, не связана с изменениями ногтевой пластины.
По интенсивности поражения ногтя лейконихия делится на:
- Тотальную. Ногтевая пластина становится полностью белой как на руках, так и на ногах.
- Точечная. На ногтях появляются небольшие точки.
- Полосная. На пластине возникают параллельные друг другу линии.
Существуют определенные факторы, которые провоцируют лейконихию. Они делятся на внешние и внутренние.
Внешние факторы
- Повреждения из-за агрессивного маникюра/педикюра.
- Травмы пальцев — ушиб, защемление, сильное сдавливание.
- Длительный контакт с бытовой химией без перчаток.
Внутренние факторы
- Прием антибиотиков с сульфаниламидами.
- Отравление тяжелыми металлами (свинцом или мышьяком)
- Эндокринные проблемы, патологии почек и цирроз печени.
- Анемия.
- Сахарный диабет.
- Грибковые инфекции (экзема или псориаз).
- Редкие наследственные заболевания.
- Некоторые вирусные болезни.
Чтобы определить причину лейконихии нужно обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать правильное лечение исходя из причин такого состояния.
Важно исключить механические и химические воздействия, а затем пройти всестороннее обследование для выявления внутренних причин.