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Почему появляются белые пятна на ногтях и опасны ли они

Белые пятна на ногтях (лейконихия) — состояние, при котором на ногтевой пластине появляется светлый пигмент. Он может выглядеть как крошечные точки или большие полосы. Обычно лейконихия носит временный характер.

Почему появляются пятна на ногтях и опасны ли они
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Такие пятна могут быть как результатом механической травмы, так и предупреждать о ряде заболеваний, например, болезнях печени, сахарном диабете или анемии.

«Рамблер» разобрался, почему появляются белые точки на ногтях и стоит ли волноваться, увидев их.

Виды лейконихии:

  1. Истинная. Нарушается образование клеток из-за сильного повреждения фаланги пальца.
  2. Ложная. Возникает из-за изменений в ногтевой пластине. Чаще всего она связана с отделением пластины от углубления для нее.
  3. Псевдолейконихия. Свидетельствует о грибковой инфекции, не связана с изменениями ногтевой пластины.

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По интенсивности поражения ногтя лейконихия делится на:

  1. Тотальную. Ногтевая пластина становится полностью белой как на руках, так и на ногах.
  2. Точечная. На ногтях появляются небольшие точки.
  3. Полосная. На пластине возникают параллельные друг другу линии.

Существуют определенные факторы, которые провоцируют лейконихию. Они делятся на внешние и внутренние.

Внешние факторы

  • Повреждения из-за агрессивного маникюра/педикюра.
  • Травмы пальцев — ушиб, защемление, сильное сдавливание.
  • Длительный контакт с бытовой химией без перчаток.

Внутренние факторы

  • Прием антибиотиков с сульфаниламидами.
  • Отравление тяжелыми металлами (свинцом или мышьяком)
  • Эндокринные проблемы, патологии почек и цирроз печени.
  • Анемия.
  • Сахарный диабет.
  • Грибковые инфекции (экзема или псориаз).
  • Редкие наследственные заболевания.
  • Некоторые вирусные болезни.

Чтобы определить причину лейконихии нужно обратиться к врачу. Специалист поможет подобрать правильное лечение исходя из причин такого состояния.

Важно исключить механические и химические воздействия, а затем пройти всестороннее обследование для выявления внутренних причин.

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