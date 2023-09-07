Как избавиться от храпа навсегда

«Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание. Физиологически дыхание должно быть только носовым, но если есть какое-то препятствие, то это приводит к сужению дыхательного просвета и переход на ротовое дыхание», — отметила Елизарова.