Онколог рассказал, почему увеличивается количество больных раком носовых пазух и полости рта

Новообразования в придаточных пазухах носа, поражения слизистой оболочки ротовой полости встречаются все чаще, а диагностируются нередко уже на поздней стадии, поражая окружающие структуры и основание мозга.

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Почему стало больше случаев онкозаболеваний в области головы и шеи и как можно снизить их риск, "Российской газете" рассказал главный онколог РЖД-Медицина Дмитрий Решетов.

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"Можно говорить о двух типах таких опухолей - опухоли, которые исходят из параназальных синусов (околоносовые пазухи) и прорастают в основание мозга, либо опухоли, исходящие из мозговых оболочек и прорастающие в лицо и шею, - мы их оперируем совместно с нейрохирургами. Эти опухоли, как правило, выявляются на поздних стадиях, и когда обнаруживаются, то занимают уже большие площади", - отмечает доктор Решетов.

Откуда появляются такие опухоли вокруг носовых пазух?

Дмитрий Решетов: Причины - физические воздействия, в частности, курение, опухоли полости рта и гортани, а также вирусные воздействия, в том числе поражение вирусом Эпштейна - Барр и вирусом папилломы человека (ВПЧ). Фактор риска также генетическая наследственность.

Курение - один из основных факторов, провоцирующих появление опухолей в области шеи и лица. Если брать рак гортани, дыхательных путей - то курение является одним из основных факторов риска.

Как можно заразиться вирусом Эпштейна-Барр?

Дмитрий Решетов: Это не воздушно-капельная инфекция, например, в метро ею заразиться нельзя, но через контакт слюны, например, через поцелуй можно инфицироваться. В частности, инфекционный мононуклеоз, связанный с инфицированием Эпштейн-Барр, так и называют - болезнь поцелуев. Но если иммунитет хороший, то организм с ним справляется, и этот вирус не развивается и не приводит к заболеванию. При удалении опухоли мы делаем исследование на наличие вируса Эпштейн-Барр, потому что это влияет на тактику лечения.

Насколько опасен вирус папилломы человека?

Дмитрий Решетов: Примерно такая же картина и с вирусом папилломы человека. Им когда-либо были инфицированы до 90% населения земного шара, 12% являются постоянными носителями. Но не у всех он проявляется, и зависит это прежде всего от состояния иммунитета. Чем более низкий иммунитет, тем с большей силой проявляется вирус.

На сегодняшний день доказано, что большое количество половых партнеров - это значимый фактор риска развития рака шейки матки у женщин. Такая же закономерность прослеживается в развитии опухолей слизистой оболочки полости рта при практике незащищенного орального секса с разными партнерами. Причина - заражение ВПЧ и усиление вирусной нагрузки.

И таких больных, к сожалению, становится все больше.

Что можно сделать, чтобы защититься? Кроме изменения слишком свободного отношения к перемене партнеров?

Дмитрий Решетов: Развитие любой опухоли - это всегда баланс между генетическими изменениями и работой иммунитета. У каждого человека в день происходит до 10 миллиардов генетических мутаций в клетках. Если бы все они реализовывались в организме, то человечество не имело бы шансов на выживание.

Мудрая природа создала эффективные системы контроля за реализацией этих генетических мутаций: есть внутриклеточные механизмы, есть механизмы внеклеточного реагирования. Важнейшую роль такого контролера выполняет иммунитет - ликвидируя все потенциальные внутренние и внешние угрозы. Поэтому надо бережно относиться к нашей иммунной системе.