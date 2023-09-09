Онколог Пылев: отвращение к еде может быть одним из признаков рака

Эта болезнь может поразить практически любой орган человеческого тела и даже проникнуть в кровь. При этом многие уверены, что о раке могут говорить даже самые безобидные симптомы вроде трещин на губах и увеличенных лимфоузлов.

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Как объяснил специалист, эти признаки действительно могут указывать на наличие заболевания, но далеко не только онкологического.

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Признаки рака: как болезнь проявляется внешне

«Такие изменения, как трещины на губах, увеличенные лимфоузлы, долго заживающие язвы на коже, которые часто принимают за проявления онкологического заболевания, могут встречаться и при большом количестве других болезней», — объяснил «Федералпресс» главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев.

При этом специалист подчеркнул, что при раке действительно возникает так называемый синдром малых признаков, которые сопровождают ряд болезней онкологического характера: резкое уменьшение массы тела, слабость, отвращение к еде, и другие. Все эти симптомы неспецифические и могут говорить как о раке, так и о другом заболевании.

Более определённые признаки возникают, как правило, на поздних стадиях распространения онкологической болезни. Поэтому, советует Пылев, не стоит ждать появления симптомов, лучше просто следить за здоровьем и ходить на обследования к врачам. А ещё можно проходить базовую диагностику по типу УЗИ. Всё это отличная профилактика не только рака, но и любого другого заболевания.

Как выявить рак на ранней стадии

Многое о возможном наличии либо отсутствии рака могут рассказать результаты анализов, которые можно сдать в любой поликлинике.

Например, общий анализ крови отображает число лейкоцитов и лимфоцитов в организме. Именно эти клетки реагируют на наличие злокачественной опухоли.

Скорость оседания эритроцитов тоже даст понять, есть ли в организме воспаление. А биохимический анализ крови показывает биохимические маркеры, которые будут увеличены, если у человека поражены внутренние органы по типу почек, печени и поджелудочной.