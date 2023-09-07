Терапевт Миронова: снижение температуры при ОРВИ не должно быть самоцелью

При простуде некоторые начинают закидываться жаропонижающими, как только термометр покажет больше 37 градусов. Другие тянут с этим до последнего, обливаясь потом и мучаясь от головной боли. Кто из них прав?

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Давайте разберемся. Когда надо сбивать температуру, «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова.

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Надо ли сбивать температуру специально

«Температура тела или лихорадка при инфекционных заболеваниях является защитной реакцией организма, которая позволяет мобилизовать иммунитет и помочь организму справиться с инфекцией, поэтому снижение температуры тела в лечении инфекционных заболеваний никогда не должно быть самоцелью», — рассказала Миронова.

Есть какие-то условные цифры, при которых врачи советуют снижать температуру, — обычно это около 38,5–39 градусов.

«Для некоторых категорий людей, например для младенцев младше трёх месяцев, возможно снижать температуру при достижении значения около 38 градусов. Взрослым врачи чаще всего рекомендуют ориентироваться на цифры около 39 градусов. Но могут быть некоторые изменения в рекомендациях у людей с хроническими заболеваниями — по этому вопросу можно индивидуально проконсультироваться с лечащим врачом», — пояснила эксперт.

Однако цифры — не самый важный ориентир. Принимая решение, пить или нет жаропонижающее, надо учитывать и наличие других изменений в самочувствии человека, таких как:

головные боли;

мышечные боли;

слабость;

утомляемость.

Если такие симптомы есть, температуру действительно можно попробовать сбить, чтобы больному стало легче, отметила врач.

Что будет, если не сбивать температуру

Слишком высокая температура тела может быть очень опасна. При достижении предельных значений может происходить изменение структуры белков с разрушением клеток организма.

«Такое состояние может быть вызвано повышением температуры выше 42° при злокачественной гипертермии, при тепловом ударе. Это крайне редкие состояния, когда центральная нервная система не способна контролировать пиковую точку повышения температуры тела», — объяснила Миронова.

Однако инфекционные заболевания такой высокой температурой никогда не сопровождаются, отметила врач. То есть, даже если вы не выпьете жаропонижающее, температура у вас не подскочит до опасных для жизни значений.

«Однако если повышенная температура сопровождается неприятными симптомами, рекомендуется всё же сбивать температуру. Поэтому основной маркер, на который мы ориентируемся при снижении температуры тела, — это самочувствие человека», — заключила собеседница «Секрета».

Нужно ли лечить насморк при простуде

Ещё один симптом ОРВИ, с которым часто непонятно, что делать, — насморк. У некоторых он проходит за пару-тройку дней, а другие ходят с бумажными платочками несколько недель. Надо ли как-то специально лечить насморк? Врачи, которых об этом спросил «Секрет», в один голос сказали, что на длительность насморка все ныне существующие лекарственные препараты никак не влияют. С их помощью можно разве что облегчить общее состояние больного. Да и вообще симптомы ОРВИ со временем проходят, даже если их никак не лечить. Но всё-таки есть ситуации, когда с насморком стоит наведаться к врачу, рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев:

обильный и водянистый насморк;

аллергический насморк;

если есть хронические заболевания носа или носовых пазух.

А вот обязательно лечить насморк нужно, если он сопровождается другими неприятными симптомами, такими как:

головная и лицевая боль;

сильная заложенность носа;

кровянистые выделения или кровь из носа;

гнойные, зеленоватые, жёлто-зеленоватые выделения;

если насморк не проходит в течение 3–5 дней;

если насморк предположительно связан с контактом с аллергеном;

если есть зависимость от сосудосуживающих капель.

Лечению насморка очень помогает создание комфортных условий дома, рассказала врач-терапевт клиники «К+31» Наиля Абдрашитова. А именно:

регулярное проветривание помещения;

нормализация влажности и температуры воздуха в помещении;

тёплое питьё;

орошение/промывание носа солевым раствором.