Как формируется иммунитет от гриппа, рассказала эксперт
Около 70 млн доз вакцины против гриппа получат россияне этой осенью. Почти половина от этого объема препаратов уже поступила в регионы.
Кандидат медицинских наук, вакцинолог Рабият Зайниддинова в эфире телеканала «МИР 24» заявила, что вирус гриппа начнет активно циркулировать среди людей уже через месяц.
«Прививаться от гриппа нужно уже сейчас. Первичная выработка антител в ответ на введенную вакцину происходит спустя примерно три недели от момента инъекции. К моменту встречи с активно циркулирующими штаммами должен быть сформирован достаточный протективный титр антител, которые дадут хорошую защиту. Поэтому примерно две недели мы закладываем на формирование хотя бы какого-то иммунитета, и около месяца на то, чтобы мы были готовы к встрече с этим вирусом», – объяснила эксперт.
Рабият Зайниддинова рекомендует в новом эпидсезоне по-прежнему делать выбор в пользу четырехвалентных вакцин, которые содержат защиту сразу против четырех основных циркулирующих штаммов вируса гриппа.
Для создания хорошего общего иммунитета нужно привить 60% населения, хотя идеальный показатель, по словам вакцинолога, – это 95%. В группах риска рекомендуется прививать не менее 75% человек. К этой категории относятся дети до трех лет, пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Врач назвала и главные противопоказания к прививкам: наличие острого инфекционного заболевания или обострение хронического. В таких случаях иммунизация откладывается, соответственно, до выздоровления или до выхода в ремиссию. Эксперт напомнила, что перед прививкой обязательно нужно пройти осмотр врача. Никаких дополнительных анализов и обследований клинически здоровому человеку не требуется. Они могут быть показаны при наличии определенных проблем со здоровьем либо если врач затрудняется точно диагностировать, здоров ли пациент или, например, находится в инкубационном периоде заболевания.
«Никто и никогда не даст гарантии того, что, привившись, вы не заболеете. Вакцинация проводится для того, чтобы, встретившись с вирусом, вы не ушли на длительный больничный из-за того, что банальное вирусное заболевание перетечет, например, в пневмонию. Вакцинация нужна для того, чтобы вы перенесли болезнь в легкой, возможно, стертой форме, имея значительный иммунный запас в виде антител», – заключила вакцинолог.