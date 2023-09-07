Как формируется иммунитет от гриппа, рассказала эксперт

«Прививаться от гриппа нужно уже сейчас. Первичная выработка антител в ответ на введенную вакцину происходит спустя примерно три недели от момента инъекции. К моменту встречи с активно циркулирующими штаммами должен быть сформирован достаточный протективный титр антител, которые дадут хорошую защиту. Поэтому примерно две недели мы закладываем на формирование хотя бы какого-то иммунитета, и около месяца на то, чтобы мы были готовы к встрече с этим вирусом», – объяснила эксперт.