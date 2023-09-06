Как спортом вылечить депрессию

Депрессия является психическим расстройством, которое существенно отравляет жизнь человека. Врач доказательной медицины Олег Абакумов предлагает лечить этот недуг с помощью спортивных упражнений.

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«По статистике клинической депрессией ежегодно страдает примерно 9.5% взрослого населения. Под депрессией имеется в виду не разовое состояние «ой, мне грустно», а психическое расстройство, которое врывается в жизнь человека и не дает ему нормально работать и кайфовать», - отмечает доктор Абакумов.

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В качестве симптомов депрессии врач назвал апатию, раздражительность, изменение сна и аппетита, потерю удовольствия от привычных занятий, психомоторную заторможенность. На помощь в такой ситуации, по мнению Абакумова, может прийти спорт. Он станет уменьшать указанные симптомы и будет полезным дополнением к способам лечения фармакологией и психотерапией. Уже доказано, что у постоянно занимающихся спортом риск возникновения депрессии изначально меньше на 17%, чем у обычного человека.

Для снятия стресса вовсе не обязательно насиловать себя с помощью бега на марафонские дистанции. Вполне достаточно занятий средней интенсивности. При этом у пациента восстанавливается обмен веществ и гормональный фон, повышаются защитные силы организма и приходит в норму уровень сахара. Одновременно повышается умственная работоспособность и поднимается настроение.

«Бег и ходьба быстрым шагом — и через 30 минут вы расслабленный огурчик! А если не отлынивать и заниматься три раза в неделю, то повысится выносливость, прокачается дыхательная и сердечно-сосудистая система», - заверяет доктор.

Также можно заняться плаванием, которое расслабляет опорно-двигательный аппарат и снимает напряжение с позвоночника. Наступает так называемая «гидроневесомость», когда во всем теле ощущается небывалая легкость. При плавании отдыхает даже мозг, а сам бассейн дарит чувство защищенности и спокойствия. Тем, кому скучно плавать просто туда-сюда, Абакумов советует заняться аквааэробикой.

Кроме того, в «списке Абакумова» есть занятия йогой. Медитация способна вернуть человека в реальность и очистить его разум, а контролируемые движения укрепляют связь тела и мозга.