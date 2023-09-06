Названы симптомы рака печени, которые легко списать на недомогание

Болезни печени отличаются тем, что не дают о себе знать, пока патология не достигнет стадии, когда врачи оказываются бессильны. Например, бессимптомно может развиваться рак печени. В результате человек долгие годы не знает о том, что болен.

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Невнимательность к собственному здоровью может дорого вам обойтись. Узнайте, какие есть признаки, что вам нужно срочно обратиться за помощью к специалисту.

Однако есть симптомы, обратив внимание на которые, можно выявить болезнь на ранней стадии, говорит доктор Дебора Ли. К ним относятся плохое самочувствие, чувство усталости и вялости, боль в правой верхней части живота.