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Проблема с сосудами шеи способна довести до инсульта

Конечно, инсульт — это самый страшный вариант, который кажется каким-то эфемерным и далёким, однако и без него полно последствий поменьше, которые тоже не дают расслабиться. Например, ухудшение зрения и слуха.

Проблема с сосудами шеи способна довести до инсульта
© Секрет Фирмы

А как проверить своё состояние, рассказал невролог «СМ-клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов.

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Специалист объяснил, что сосуды в шее кажутся такими несерьёзными (это же не сердце), однако они обладают огромным значением, потому что в организме лишних элементов нет, природа их давно отсеяла (пока, хвост). А через сосуды шеи кровь с кислородом и полезными веществами идёт до мозга — и вот тут уже не до шуток.

Если мозг не получает необходимое количество кислорода, то это может привести к печальным последствиям, например:
  • перед глазами будут чёрные мушки, испортится зрение;
  • появятся шумы в ушах, ухудшится слух;
  • просядет память;
  • будет кружиться и болеть голова, возможны обмороки;
  • сложно будет концентрироваться и усваивать новую информацию.

Почему возникают проблемы с сосудами

  1. Атеросклероз, при котором холестериновые бляшки приводят к сужению просвета в артериях. В таком случае врач прописывает препарат-статин, который понижает уровень холестерина. Но если просвет сократился до 70%, то это очень опасное состояние, и здесь нужны не таблетки, а операция.
  2. Мышечные зажимы, при которых на сосуд воздействуют извне и механически его сужают. Если такие манипуляции превышают 20%, то делом занимаются врачи. Они снимают спазм с помощью миорелаксантов, массажа, мануальной терапии и ЛФК, а если совсем всё плохо, то можно поставить блокаду или назначить уколы. Ноотропами же стимулируют кровообращение в мозге.

А узнать, повлиял спазм на сосуды или нет, можно на УЗДГ — ультразвуковом дуплексном сканировании.

Как проверить сосуды самостоятельно

  • Встаньте прямо, поставьте ноги друг за другом, в одну линию.
  • Вытяните руки по сторонам от себя.
  • Закройте глаза и постойте хотя бы 15 секунд.
  • Если выстоять не получилось или вы сильно шатались, то лучше провериться у врача, есть подозрение на неполадки с сосудами.

Что делать, если закружилась голова

  • Главное — не паникуйте.
  • Присядьте где-нибудь, чтобы не упасть.
  • По возможности обеспечьте себе приток свежего воздуха (например, попросите открыть окно).
  • Сосредоточьтесь на одном предмете.
  • Если через 5 минут такой медитации головокружение не прошло, вызывайте скорую.
  • До этого прилягте на спину, положите что-то под голову (подойдёт сумка или свёрнутая куртка), выпейте воды.
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