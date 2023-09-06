Проблема с сосудами шеи способна довести до инсульта

Конечно, инсульт — это самый страшный вариант, который кажется каким-то эфемерным и далёким, однако и без него полно последствий поменьше, которые тоже не дают расслабиться. Например, ухудшение зрения и слуха.

Специалист объяснил, что сосуды в шее кажутся такими несерьёзными (это же не сердце), однако они обладают огромным значением, потому что в организме лишних элементов нет, природа их давно отсеяла (пока, хвост). А через сосуды шеи кровь с кислородом и полезными веществами идёт до мозга — и вот тут уже не до шуток.