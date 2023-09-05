Ученые обнаружили бактерии, ухудшающие состояние при ревматоидном артрите

Новое исследование показало, какие микроорганизмы могут быть ответственны за повреждение хрящевой ткани.

© Волгоградская правда

Команда медиков сравнила составы пациентов с ревматоидным артритом и у здоровых добровольцев. Оказалось, что у больных в тяжелой форме в кишечнике очень много бактерий Eggerthella lenta. Ранее их уже связывали с развитием аутоиммунных заболеваний в кишечнике, сообщает журнал Science Advances. Поэтому ученые решили проверить их отношение к артриту, который также является аутоиммунным.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые провели ряд экспериментов на мышах, которые были предрасположены именно к ревматоидному артриту. Добавление бактерии в микрофлору грызунов не подталкивало развитие болезни, но значительно усиливало симптомы.

Исследование показало, что бактерии вырабатывают вещества, которые стимулируют определенные иммунные клетки – это приводит к атаке тканей. Причем более активными такие клетки становятся у представителей женского пола. Вероятно, это объясняет, почему у женщин ревматоидный артрит встречается чаще.