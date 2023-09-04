В каких случаях не стоит вправлять копчик: видео
Смещение положения копчика часто возникает из-за падения на ягодицы или травмы при занятиях спортом.
Травма копчика может вызвать боли в области поясницы, а также иррадировать в область ягодиц и ног.
Вправление копчика является медицинской процедурой, которая выполняется для устранения болевого синдрома и выравнивания положения позвоночника. Однако, вправление копчика не является необходимой процедурой и может привести к нежелательным последствиям.
Не стоит вправлять копчик при старой травме
Начинать вправлять копчик имеет смысл при свежей травме, после купирования острого болевого синдрома и снятия отека. При застарелой травме копчик принимает определенное положение, которое будет сложно выровнять, из-за чего такие манипуляции могут нанести еще больше вреда.
Вправление копчика является серьезной медицинской процедурой, которую необходимо выполнять только при наличии строгих медицинских показаний. При наличии болевого синдрома необходимо обратиться к врачу и провести дополнительные обследования.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
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