Чем можно заразиться в общественных местах

Совсем недавно сразу несколько нижегородцев в разных ресторанах города отравились устрицами. После ужина с дорогим блюдом у них начались тошнота, рвота, подскочила температура. Дело дошло до больничной койки.

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К сожалению, подобные случаи далеко не редкость. Выходя из дома, садясь в маршрутку, обедая в кафе или купаясь в бассейне, мы порой даже представить не можем, как легко в общественных местах можно подхватить вирус или обменяться скрытыми инфекциями. Какими? И как этого избежать?

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Колёса невезения

По словам специалистов, автобусы, маршрутки и трамваи считаются местом повышенной опасности. Даже статистика утверждает, что те, кто ежедневно пользуется общественным транспортом, болеют чаще, чем те, кто делает это редко. В салонах созданы все условия для распространения микробов: это и большая скученность, и нехватка свежего воздуха.

Например, в часы пик в общественном транспорте есть угроза подхватить педикулёз, бородавки и даже пиодермию (это гнойное поражение кожи, возникающее из-за попадания микробов через её повреждённые участки). А самая большая опасность в транспорте – это заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём: ОРВИ, грипп, туберкулёз и кишечные инфекции – их возбудители обитают на поручнях, ручках и перилах.

Представьте себе: во время чихания из носа вылетают сотни тысяч микроорганизмов со скоростью 160 км/ч, а дальность их полёта – 2 – 5 метров.

Что делать?

Надёжно защитить от инфекций помогли бы, к примеру, перчатки. Но постоянно их носить не получится. Поэтому пассажирам общественного транспорта желательно всегда иметь под рукой антибактериальные салфетки или обеззараживающие гели, а самый эффективный способ защиты – мыть руки после каждой поездки.

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками – вирусу проще всего распространяться через слизистые, и если почесать нос, потрогать рот или потереть глаза грязными руками, то он легко проникнет в организм.

Также можно надеть маску. но делать это нужно только в салоне, носить её на улице бессмысленно. И помните: маска защищает только 2 – 3 часа, а затем сама становится рассадником микробов. Поэтому потом её необходимо заменить.

Кушать подано

Как показал последний случай, в кафе и ресторанах (даже не самой дешёвой категории) можно подхватить инфекцию. Прежде всего это бактериальные инфекции, возбудители которых прячутся в пище. Речь идёт о кишечной палочке и о сальмонеллёзе. Сюда добавляется кишечный грипп, который можно подхватить от сотрудников заведения. Можно заразиться и более серьёзными инфекциями, например, брюшным тифом.

Что делать?

Ни в коем случае не доедайте блюдо в столовой, если оно показалось вам странным на вкус. Возможно, срок годности продуктов уже давно прошёл. Кроме того, если кафе или столовая вам незнакомы, не покупайте нарезанные фрукты, ограничьтесь бананом или цитрусовыми.

Если после еды в ресторане почувствовали себя плохо и у вас есть один из симптомов отравления, например, повышение температуры, диарея, тошнота, рвота, первое, что надо сделать, – принять энтеросорбенты. Если после этого лучше не стало, подключаются энтеросептики, ферменты и спазмалитики. Больше пейте, чтобы предотвратить обезвоживание.

Кроме того, врачи ни в коем случае не рекомендуют садиться на сиденье унитаза в кафе или ресторане, каким бы чистым оно ни казалось. Ну или обязательно подкладывать бумажные полотенца по всему краю сиденья. Это правило особенно касается женщин. Вирусы и бактерии очень комфортно живут и размножаются на стенках унитаза, а потом вместе с брызгами могут попасть на незащищённые участки половых органов. А если женщина перед этим делала эпиляцию или брила область бикини, то вероятность заражения повышается.

Водные процедуры

В воде бассейна или аквапарка, которую специально обеззараживают хлоркой, ультрафиолетом или озоном, шансов на выживание у микробов немного. А вот душ и раздевалка – опасные места. В них нельзя ходить с голыми ногами, особенно если на стопе есть трещины, порезы, ссадины, травмы после посещения педикюрного кабинета.

Грибок, подхваченный в бассейне (дерматомикоз), – самый известный и распространённый диагноз. Его можно получить после посещения общественных мест: в помещениях с повышенной влажностью грибковые споры с кожи больных людей могут попасть на кожу здорового человека и при наличии у него микротрещин привести к микозу.

Помимо грибковых заболеваний есть риск заразиться энтеровирусами, сальмонеллёзом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой или микстинфекцией, а также гельминтами, легионеллой и простейшими. Источником заражения может стать не только больной человек, но и все предметы, которых он касался: шезлонги, поручни, кафель, напольные покрытия, полотенца, обувь, резиновые матрасы и круги, обувь.

В некоторых бассейнах и аквапарках нарушаются нормы по содержанию хлора в бассейнах. А это легко может вызвать аллергию, хлор также может попасть в глаза и вызвать серьёзное раздражение.

Что делать?

Врачи рекомендуют наносить специальную мазь между пальцами ног для профилактики грибка. Тапочки для бассейна должны быть максимально закрытыми. Ну и, конечно, нужно пользоваться только собственными резиновыми шлёпанцами, шапочками, принадлежностями для душа – если вы, к примеру, забыли свою мочалку, не стоит брать её даже у лучшей подруги.

При купании нельзя глотать воду, а если это произошло – нужно промыть рот чистой питьевой водой и принять активированный уголь или другой адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции.

Промывать желудок при этом не нужно.

Красота требует жертв

Вирусные гепатиты, грибковые заболевания кожи, волос, ногтей – таков далеко не полный перечень болезней, заразиться которыми можно, побывав в парикмахерской или салоне красоты. А ещё там можно получить аллергию.

Если мастер относится халатно к дезинфекции инструментов — щипчиков, пилок, бафов и т. д., он может заразить клиента гепатитом В или С. Связано это с тем, что вирус достаточно долго может сохраняться на открытых поверхностях и легко может перей­ти от одного клиента к другому.

При педикюре есть риск заразиться грибком, так как микоз может легко передаваться даже через непродезинфицированную ванночку для ног. Кроме того, через инструменты для маникюра и педикюра легко можно заразиться такими инфекциями, как герпес, стрептококк, папилломы.

Что делать?