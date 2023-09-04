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Акне: причины, лечение, профилактика

Акне появляется на лице и теле, и может указывать на проблемы со здоровьем. Неправильное питание, гормональные сбои и постоянный стресс приводят к чрезмерной работе сальных желез — так появляется угревая сыпь.

Акне: причины, лечение, профилактика
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«Рамблер» разобрался: почему возникает акне и как его лечить.

Что такое акне

Акне (угревая сыпь) — заболевание, которое характеризуется изменением кожи из-за неправильной работы сальных желез.

Угревая сыпь может появляться как у новорожденных, так и у пожилых людей. Часто обострение акне связано с определенным возрастом — 12-24 года.

Стадии акне:

  1. Первая стадия – легкая форма акне. На этом этапе кожа покрывается закрытыми и открытыми комедонами без воспаления.
  2. Вторая стадия – умеренное проявление угревой сыпи. На коже начинают развиваться воспаленные прыщи.
  3. Третья стадия – тяжелая форма акне. На этом этапе количество воспаленных участков кожи увеличивается.
  4. Четвертая стадия – очень тяжелая форма акне. На коже появляются папулы и пустулы, возможно распространение заболевания на спину, грудь.

Причины акне

  1. Избыточная выработка сальных желез.
  2. Гормональные изменения.
  3. Использование комедогенного ухода и декоративной косметики.
  4. Влажный климат, солнце.
  5. Чрезмерное воздействие УФ-лучей
  6. Прием антибактериальных препаратов.

Лечение акне

Врач-дерматолог назначает лечение в зависимости от стадии заболевания и индивидуальных особенностей организма.

Обычно оно включает медикаментозные препараты (антибиотики, КОКи, ретиноиды, изотретиноины) и косметологические процедуры (фототерапия, чистка лица, плазмотерапия).

Профилактика акне

Чтобы предотвратить появление акне нужно правильно очищать кожу. Сначала необходимо смыть косметику, а затем умыться средством, которое подходит вашему типу кожи. Также нельзя забывать про тонизирование и увлажнение после умывания.

Нужно следить за состоянием ЖКТ, употреблять пищу, богатую жирами и Омега-3. Также необходимо поддерживать водный баланс и пить много жидкости.

Но если проблема сохраняется, то нужно обращаться ко врачу. Домашнее лечение может только усугубить ситуацию.

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