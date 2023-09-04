Акне: причины, лечение, профилактика
Акне появляется на лице и теле, и может указывать на проблемы со здоровьем. Неправильное питание, гормональные сбои и постоянный стресс приводят к чрезмерной работе сальных желез — так появляется угревая сыпь.
«Рамблер» разобрался: почему возникает акне и как его лечить.
Что такое акне
Акне (угревая сыпь) — заболевание, которое характеризуется изменением кожи из-за неправильной работы сальных желез.
Угревая сыпь может появляться как у новорожденных, так и у пожилых людей. Часто обострение акне связано с определенным возрастом — 12-24 года.
Стадии акне:
- Первая стадия – легкая форма акне. На этом этапе кожа покрывается закрытыми и открытыми комедонами без воспаления.
- Вторая стадия – умеренное проявление угревой сыпи. На коже начинают развиваться воспаленные прыщи.
- Третья стадия – тяжелая форма акне. На этом этапе количество воспаленных участков кожи увеличивается.
- Четвертая стадия – очень тяжелая форма акне. На коже появляются папулы и пустулы, возможно распространение заболевания на спину, грудь.
Причины акне
- Избыточная выработка сальных желез.
- Гормональные изменения.
- Использование комедогенного ухода и декоративной косметики.
- Влажный климат, солнце.
- Чрезмерное воздействие УФ-лучей
- Прием антибактериальных препаратов.
Лечение акне
Врач-дерматолог назначает лечение в зависимости от стадии заболевания и индивидуальных особенностей организма.
Обычно оно включает медикаментозные препараты (антибиотики, КОКи, ретиноиды, изотретиноины) и косметологические процедуры (фототерапия, чистка лица, плазмотерапия).
Профилактика акне
Чтобы предотвратить появление акне нужно правильно очищать кожу. Сначала необходимо смыть косметику, а затем умыться средством, которое подходит вашему типу кожи. Также нельзя забывать про тонизирование и увлажнение после умывания.
Нужно следить за состоянием ЖКТ, употреблять пищу, богатую жирами и Омега-3. Также необходимо поддерживать водный баланс и пить много жидкости.
Но если проблема сохраняется, то нужно обращаться ко врачу. Домашнее лечение может только усугубить ситуацию.