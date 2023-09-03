Невролог рассказала об упражнениях для избавления от боли в шее

Невролог Елена Акарачкова рассказала об упражнениях для избавления от боли в шее. Ее слова приводит Shape.

По словам специалиста, наиболее распространенная причина появления болей в шее — зажатые мышцы груди. Чаще всего болезненные ощущения возникают у людей, проводящих много времени за компьютером, поскольку постоянный наклон вперед перегружает грудные мышцы, которые со временем укорачиваются и вызывают напряжение в шее.

Избавиться от боли, отмечает невролог, поможет растяжка мышц груди. Для этого необходимо встать лицом к стене, вытянуть правую руку вперед, удерживая ее на высоте плеча, упереться ладонью и предплечьем в стену. Затем нужно развернуть корпус, таз и стопы влево, растягивая правое плечо и грудную мышцу. Акарачкова добавила, что спина должна оставаться прямой, в этом положении нужно задержаться на 30 секунд, затем сменить сторону и повторить упражнение.

«Если вы занимаетесь с тренером, первое, что ему следует сделать, — это обучить вас выполнять упражнения безопасно. Помните, что резкие толчковые и рывковые движения могут навредить здоровью позвоночника», — подчеркнула Акарачкова.