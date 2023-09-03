Различные типы жировых отложений на животе: симптомы, причины, лечение

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Как по форме живота определить причину лишнего веса

Мужчины

Ожирение в виде яблока характерно для мужчин (абдоминальное ожирение) – чаще всего в органах брюшной полости накапливаются жиры. Это может быть связано с повышенным уровнем инсулина и глюкозы в крови, а также с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Женщины

У женщин жир откладывается внизу живота и в бёдрах, и получается форма груши (гинекоидное ожирение). Причиной могут быть гормональные изменения, такие как повышенный уровень эстрогена, увеличивается риск развития проблем с суставами и венозной недостаточностью.

Существует и третий тип ожирения – смешанное, когда жир скапливается как в области живота, так и в области бёдер и ягодиц. На это влияет комбинация различных факторов: генетика, образ жизни и диета.

Как с этим бороться

Самое опасное для здоровья ожирение – абдоминальное (или висцеральное). Это когда действительно живот похож на шарик, на яблоко. У женщин это более 80 см талия (в области живота), у мужчин – 90 см. С ним бороться одними физическими нагрузками не получится, нужна комплексная работа.

Таким пациентам мы рекомендуем безуглеводную диету, исключающую все простые сахара. Также строго ограничиваем количество приёмов пищи (три, максимум четыре приёма), чтобы следить за скачками инсулина, не допускать их.

Кроме того, добавляем ежедневную физическую нагрузку, стабилизируем сон, питьевой режим, корректируем микробиоту кишечника. Только так получится скорректировать не только массу тела, но и качество здоровья.

Если жир у женщины не откладывается на животе, а присутствует только на ягодицах и ногах, можно сказать, что это достаточно безопасное явление. Так же, как и распределение жировой массы равномерно по телу.