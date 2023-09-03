Какой анализ надо сдать, чтобы защититься от мгновенной смерти?
Многие перенесли тяжелый коронавирус, побочным эффектом которого может стать появление тромбов, провоцирующих мгновенную смерть. Спасти человеку жизнь поможет вовремя сданный анализ крови на тромбообразование. Об этом в своем Telegram-канале рассказал хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. «Умирают за секунды», – написал специалист. Он также призвал не игнорировать «тревожное ощущение в груди».
По словам врача, насторожить должны и такие симптомы, как долгая диарея, утренний кашель «до задыхания» и головные боли. Они могут указывать на развитие онкологии, аневризмы аорты, различные опасные недуги со стороны сердца и легких.
Специалист также посоветовал пить воду перед сном. По его словам, эта привычка может предотвратить инсульт и инфаркт.
«Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, также намного реже страдают мочекаменной болезнью», – добавил Гадзиян.
Ранее врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что внезапная боль в руке или ноге может быть предвестником образования тромбов. Ощущения могут то появляться, то исчезать. Важно учитывать, что человек нигде не ударялся этим местом, нет гематом или припухлостей. Правда, по словам медиков, этот симптом не всегда свидетельствует о тромбозе. Но если он сохраняется в течение двух и более недель, лучше обратиться к специалисту.