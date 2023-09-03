Врач рассказала, зачем и когда нужно удалять миндалины
Лор Чекалдина: удалить миндалины следует, если регулярно болеете ангиной. Причём под «регулярно» подразумевается несколько раз в год, два или даже три.
Проблема не в том, что каждый раз болезнь бьёт по иммунитету и страдает весь организм, а в той бактерии, которая чаще всего ангину и вызывает. Даже когда болезни нет, она продолжает разрушать внутренние органы.
Оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина рассказала, зачем и когда лучше делать тонзиллэктомию, то есть операцию по удалению миндалин.
Зачем делать операцию?
В списке причин есть более 10 показаний, однако самое частое из них — ангина, она же острый тонзиллит, при котором воспаляется зона нёбных миндалин или других лимфоидных образований.
- вирусной,
- бактериальной.
Самый частый возбудитель воспаления и самый опасный — бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА).
Он может:
- вызвать местные повреждения в горле вроде боли, красноты и налёта;
- выработать токсины, которые поражают другие внутренние органы в период покоя.
Токсины могут привести к острой ревматической лихорадке (ОРЛ), которая может негативно влиять на сердце, суставы, почки и нервную систему в целом. Причём повреждения зачастую уже не исправить.
Показания к удалению миндалин:
- Если ангина на основе БГСА-инфекции случается регулярно вроде семи случаев за последний год, пять случаев в год за последние два года, три случая в год за последние три года и так далее.
- Если есть непереносимость препаратов, которыми лечится БГСА-инфекция.
- Если случилась ОРЛ с поражением сердца.
- Если человек — носитель БГСА-инфекции и пережил ОРЛ или просто переболел ангиной 2 раза за год.
Как удаляют миндалины
Миндалины убирают полностью вместе с капсулой.
- скальпель и металлическую ложку,
- лазер,
- коблатор,
- сургитрон.
Операцию должны делать под общим наркозом, так удобнее и безопаснее остановить кровотечение, которое случается слишком часто.
После операции остаётся риск кровотечения, поэтому первые 10–14 дней нужно не перенапрягаться, соблюдать диету и быть осторожнее с обезболивающим.
Точно ли поможет операция
Даже после удаления миндалин ангина может приключиться, например, бактерия расплодится на задней стенке глотки, где тоже есть лимфоидная ткань. В таком случае придётся прибегнуть к обычной антибактериальной терапии.
Почему может болеть горло
Боль в горле не всегда означает ангину, заверяют лор-специалисты, но иногда и совсем не очевидные причины. О них — ниже.
- Фарингит — воспаление слизистой оболочки задней стенки глотки. При этом есть ощущение, что горло отекло, а в желудке есть инородное тело. Если фарингит хронический, то это точно вина проблемного ЖКТ. Нужно обратиться к врачу, он настроит диету и горло пройдёт.
- Ларингоневроз — спазм мышц горла. При нём обычно ничего не болит, но неудобство есть — появляется ком в горле, хрипотца и проблемы с дыханием. Чаще всего в нём виноваты нервы, поэтому врачи советуют дыхательную гимнастику и релакс-дни.
- Среди других причин — проблемы с щитовидкой, аллергии, поражения языка, воспалённые зубы-восьмёрки, нарушения с выделением слюны и так далее, но они менее частые.