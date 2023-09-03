Врач рассказала, зачем и когда нужно удалять миндалины

Лор Чекалдина: удалить миндалины следует, если регулярно болеете ангиной. Причём под «регулярно» подразумевается несколько раз в год, два или даже три.

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Проблема не в том, что каждый раз болезнь бьёт по иммунитету и страдает весь организм, а в той бактерии, которая чаще всего ангину и вызывает. Даже когда болезни нет, она продолжает разрушать внутренние органы.

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Оториноларинголог DocMed Елена Чекалдина рассказала, зачем и когда лучше делать тонзиллэктомию, то есть операцию по удалению миндалин.

Зачем делать операцию?

В списке причин есть более 10 показаний, однако самое частое из них — ангина, она же острый тонзиллит, при котором воспаляется зона нёбных миндалин или других лимфоидных образований.

вирусной,

бактериальной. Ангина может быть:

Самый частый возбудитель воспаления и самый опасный — бета-гемолитический стрептококк группы А (БГСА).

Он может:

вызвать местные повреждения в горле вроде боли, красноты и налёта;

выработать токсины, которые поражают другие внутренние органы в период покоя.

Токсины могут привести к острой ревматической лихорадке (ОРЛ), которая может негативно влиять на сердце, суставы, почки и нервную систему в целом. Причём повреждения зачастую уже не исправить.

Показания к удалению миндалин:

Если ангина на основе БГСА-инфекции случается регулярно вроде семи случаев за последний год, пять случаев в год за последние два года, три случая в год за последние три года и так далее. Если есть непереносимость препаратов, которыми лечится БГСА-инфекция. Если случилась ОРЛ с поражением сердца. Если человек — носитель БГСА-инфекции и пережил ОРЛ или просто переболел ангиной 2 раза за год.

Как удаляют миндалины

Миндалины убирают полностью вместе с капсулой.

скальпель и металлическую ложку,

лазер,

коблатор,

сургитрон. Во время операции могут использовать:

Операцию должны делать под общим наркозом, так удобнее и безопаснее остановить кровотечение, которое случается слишком часто.

После операции остаётся риск кровотечения, поэтому первые 10–14 дней нужно не перенапрягаться, соблюдать диету и быть осторожнее с обезболивающим.

Точно ли поможет операция

Даже после удаления миндалин ангина может приключиться, например, бактерия расплодится на задней стенке глотки, где тоже есть лимфоидная ткань. В таком случае придётся прибегнуть к обычной антибактериальной терапии.

Почему может болеть горло

Боль в горле не всегда означает ангину, заверяют лор-специалисты, но иногда и совсем не очевидные причины. О них — ниже.