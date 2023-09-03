3 частые причины боли в руках у людей старше 50 лет

Возраст неизбежно сказывается на человеке не только морщинами и сединой. Патологические изменения могут произойти с любой частью тела, но в большей степени им подвержены руки.

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Какие болезни рук встречаются у людей после 50 лет и что с этим делать, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

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Причины боли в руках у пожилых

Руки ежедневно совершают огромное количество действий. Неудивительно, что при такой нагрузке они могут со временем сдать. Однако чаще всего руки у пожилых людей страдают из-за аутоиммунных заболеваний, отметил терапевт.

Вот три частых причины болей в руках:

Ревматоидный артрит. Болезнь поражает мелкие суставы рук. Из-за этого появляется утренняя скованность, боль и припухлость в пальцах.

Контрактура Дюпюитрена. Это заболевание, при котором сухожилия запутываются и напрягаются. Из-за этого человек может согнуть и разогнуть пальцы только в определённом положении, поэтому движение руками резко ограничивается. Чаще с такой проблемой сталкиваются мужчины.

Подагра. Это часто встречающееся, но зато излечимое заболевание. Более того, его можно предотвратить, если регулярно проверять уровень мочевой кислоты в крови, отметил врач.

Профилактика болезней рук у пожилых

Вообще руки нужно беречь с молодости, подчеркнул Кондрахин. Особенно внимательно нужно относиться ко всяким травмам. Важно вовремя начать лечение, а для этого надо сразу обратиться за медицинской помощью. Врач дал несколько советов людям в возрасте, которые помогут сохранить здоровые руки:

снизить нагрузку;

сократить работу за компьютером;

делать физические упражнения для расслабления.

А ещё важно не обжигать и не отмораживать конечности.

Лечение болезней рук

Терапию всегда подбирают индивидуально. Как правило, лечение состоит из приёма лекарств и физиотерапии, рассказал врач «Вечерней Москве». Но надо иметь в виду, что в некоторых случаях симптомы не исчезнут даже после длительного лечения, предупредил он.

Как укрепить кости и суставы

Правильно подобранное питание тоже помогает отсрочить возрастные изменения. Например, боли в суставах могут появляться, потому что человеку не хватает витаминов С, А и Е. Для здоровья костей важен не только кальций, но и магний, бор, медь, марганец, цинк, витамины В6, С, К и фолиевая кислота, а также определённые белки и жиры для нормального усвоения витамина D. Полезные продукты для здоровья суставов и костей перечислили в Роспотребнадзоре.

Вот, к примеру, еда для суставов, которая помогает снимать воспаления:

льняное масло и рыбий жир,

кукурузные отруби, семена чиа, чечевица,

перец чили.