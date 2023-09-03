3 частые причины боли в руках у людей старше 50 лет
Возраст неизбежно сказывается на человеке не только морщинами и сединой. Патологические изменения могут произойти с любой частью тела, но в большей степени им подвержены руки.
Какие болезни рук встречаются у людей после 50 лет и что с этим делать, рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
Причины боли в руках у пожилых
Руки ежедневно совершают огромное количество действий. Неудивительно, что при такой нагрузке они могут со временем сдать. Однако чаще всего руки у пожилых людей страдают из-за аутоиммунных заболеваний, отметил терапевт.
Вот три частых причины болей в руках:
- Ревматоидный артрит. Болезнь поражает мелкие суставы рук. Из-за этого появляется утренняя скованность, боль и припухлость в пальцах.
- Контрактура Дюпюитрена. Это заболевание, при котором сухожилия запутываются и напрягаются. Из-за этого человек может согнуть и разогнуть пальцы только в определённом положении, поэтому движение руками резко ограничивается. Чаще с такой проблемой сталкиваются мужчины.
- Подагра. Это часто встречающееся, но зато излечимое заболевание. Более того, его можно предотвратить, если регулярно проверять уровень мочевой кислоты в крови, отметил врач.
Профилактика болезней рук у пожилых
Вообще руки нужно беречь с молодости, подчеркнул Кондрахин. Особенно внимательно нужно относиться ко всяким травмам. Важно вовремя начать лечение, а для этого надо сразу обратиться за медицинской помощью. Врач дал несколько советов людям в возрасте, которые помогут сохранить здоровые руки:
- снизить нагрузку;
- сократить работу за компьютером;
- делать физические упражнения для расслабления.
А ещё важно не обжигать и не отмораживать конечности.
Лечение болезней рук
Терапию всегда подбирают индивидуально. Как правило, лечение состоит из приёма лекарств и физиотерапии, рассказал врач «Вечерней Москве». Но надо иметь в виду, что в некоторых случаях симптомы не исчезнут даже после длительного лечения, предупредил он.
Как укрепить кости и суставы
Правильно подобранное питание тоже помогает отсрочить возрастные изменения. Например, боли в суставах могут появляться, потому что человеку не хватает витаминов С, А и Е. Для здоровья костей важен не только кальций, но и магний, бор, медь, марганец, цинк, витамины В6, С, К и фолиевая кислота, а также определённые белки и жиры для нормального усвоения витамина D. Полезные продукты для здоровья суставов и костей перечислили в Роспотребнадзоре.
Вот, к примеру, еда для суставов, которая помогает снимать воспаления:
- льняное масло и рыбий жир,
- кукурузные отруби, семена чиа, чечевица,
- перец чили.
- молоко и молочные продукты (лучше что-то менее жирное, потому что жир затрудняет усвоение кальция),
- свежие овощи и фрукты, особенно капуста (белокочанная, брокколи, цветная), морковь, репа,
- бобовые,
- грецкие орехи,
- семечки,
- растительные масла,
- рыбные продукты — сардины, лосось (их нужно есть с костями),
- сыр,
- яйца,
- печень.