Что делать, если глаза устают от компьютера: советы врача

Офтальмолог Урманбетова: при зрительной усталости нужно почаще делать перерывы. Отказаться от привычных гаджетов современному человеку практически нереально. С их помощью сейчас решаются без преувеличения все дела. Но глаза из-за этого постоянно испытывают цифровое напряжение. О том, что это и как преодолеть проблему, объяснила офтальмолог DocMed Изат Урманбетова.

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Что такое компьютерный зрительный синдром

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Специалист объяснила, что зрительная усталость развивается при непрерывной работе за различными типами цифровых устройств. Причём это не какое-то одно ощущение, а целая группа симптомов. Человек может ощущать усталость или напряжение глаз, затуманенное зрение, головную боль или сухость глаз. Может даже дойти до двления в глазах и болях в шее и плечах.

Урманбетова добавила, что сейчас от этой проблемы страдают около 90% всех юзеров. В это число входят те, кто проводит перед экраном компьютера больше трёх часов в неделю. Так что проблема очень частая.

Как справиться со зрительной усталостью

Стоит сходить к окулисту и провериться на предмет аномалии рефракции (та же близорукость и дальнозоркость) и глазодвигательных нарушений;

Важно почаще делать перерывы в работе. В этом поможет правило 20-20-20. Оно предполагает, что вы отвлекаетесь это компьютера каждый 20 минут, чтобы в течение 20 секунд посмотреть вдаль на 20 футов (около 6 м). Некоторые добавляют ещё сюда четвёртую двадцатку: пока смотрите вдаль, поморгайте 20 раз;

При работе экран должен располагаться чуть ниже уровня глаз и на расстоянии 60–70 см. Для ориентира — это расстояние вытянутой руки;

Старайтесь чаще моргать. Для человека нормально моргать 15–20 раз в минуту, но при долгой работе за компьютером это число сокращается в три раза. В результате слёзная плёнка пересыхает, и кажется в глаза будто насыпали песка.

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