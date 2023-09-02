Что делать, если глаза устают от компьютера: советы врача
Офтальмолог Урманбетова: при зрительной усталости нужно почаще делать перерывы. Отказаться от привычных гаджетов современному человеку практически нереально. С их помощью сейчас решаются без преувеличения все дела. Но глаза из-за этого постоянно испытывают цифровое напряжение. О том, что это и как преодолеть проблему, объяснила офтальмолог DocMed Изат Урманбетова.
Что такое компьютерный зрительный синдром
Специалист объяснила, что зрительная усталость развивается при непрерывной работе за различными типами цифровых устройств. Причём это не какое-то одно ощущение, а целая группа симптомов. Человек может ощущать усталость или напряжение глаз, затуманенное зрение, головную боль или сухость глаз. Может даже дойти до двления в глазах и болях в шее и плечах.
Урманбетова добавила, что сейчас от этой проблемы страдают около 90% всех юзеров. В это число входят те, кто проводит перед экраном компьютера больше трёх часов в неделю. Так что проблема очень частая.
Как справиться со зрительной усталостью
- Стоит сходить к окулисту и провериться на предмет аномалии рефракции (та же близорукость и дальнозоркость) и глазодвигательных нарушений;
- Важно почаще делать перерывы в работе. В этом поможет правило 20-20-20. Оно предполагает, что вы отвлекаетесь это компьютера каждый 20 минут, чтобы в течение 20 секунд посмотреть вдаль на 20 футов (около 6 м). Некоторые добавляют ещё сюда четвёртую двадцатку: пока смотрите вдаль, поморгайте 20 раз;
- При работе экран должен располагаться чуть ниже уровня глаз и на расстоянии 60–70 см. Для ориентира — это расстояние вытянутой руки;
- Старайтесь чаще моргать. Для человека нормально моргать 15–20 раз в минуту, но при долгой работе за компьютером это число сокращается в три раза. В результате слёзная плёнка пересыхает, и кажется в глаза будто насыпали песка.
Тыква для зрения
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что сохранить здоровье глаз в пожилом возрасте поможет тыква. Она богата клетчаткой, цинком и антиоксидантами, поэтому поможет напитать органы зрения и укрепить сосуды. А ещё в ней полно бета-каротина. Это предшественник витамина A, который улучшает состояние зрительного аппарата.