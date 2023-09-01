Защемление поясничного отдела позвоночника – распространенная проблема, связанная с травмой или воспалением тканей. Часто возникает из-за неправильной положения позвоночника, подъема тяжестей, резких движений. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы не усугубить ситуацию.

В обостренно состоянии категорически не рекомендуется:

Посещение сауны или бани

Высокая температура приводит к расширению сосудов, усилению кровотока, что способствует развитию отека и воспаления в тканях. Это значительно усугубит состояние и усилит болевые ощущения.

Выполнение упражнений, нагружающих спину

Недопустимы упражнения со штангой, на тренажерах, пилатес, йога. Физические нагрузки могут привести к дальнейшему повреждению тканей, микротравмам.

При болях в спине важно полностью разгрузить позвоночник, исключить любые нагрузки, интенсивные тепловые процедуры.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.