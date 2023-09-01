Какие лекарства взять с собой на природу: отвечает врач-терапевт

«Спазмолитики (Но-Шпа или Мебеверин), препараты от аллергии (антигистаминные или более серьезные – гормональные или эпинефрин в случае анафилаксии или отека квинке в анамнезе). Аллергия в походе возникает довольно часто. Антисептики – для обработки ран и порезов – хлоргексидин или перекись водорода, раствор йода, стерильные и эластичные бинты, вата, пластыри, средства для перевязки», – заключил эксперт.