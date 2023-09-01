Три вопроса доктору о псориазе: как проявляется, чем лечится и что с ним делать

О том, что такое псориаз, как он проявляется и чем лечится, "Рамблеру" рассказала дерматолог клиники Фомина, Гиззатуллина Лилиана Ильдаровна.

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Что такое псориаз?

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Псориаз — это хроническое иммуноассоциированное заболевание кожи, чаще всего проявляющееся в виде красноватых бляшек, покрытых серебристо-белыми чешуйками. Заболевание может быть как локализованным, так и распространяться по всему телу.

В развитии псориаза имеют значение наследственная предрасположенность, нарушение деятельности иммунной системы и неблагоприятное воздействие факторов внешней среды. Гиззатуллина Лилиана Ильдаровна Дерматолог клиники Фомина

Как он проявляется

По словам врача, первыми признаками псориаза являются его характерные клинические проявления: чаще всего это красноватые бляшки с сухими серебристыми чешуйками на поверхности. Может присутствовать зуд и ощущение стянутости кожи.

Обратите внимание, что ногти и кожа волосистой части головы тоже могут поражаться. Грозным проявлением псориаза является поражение суставов. Хорошая новость в том, что такой симптом встречается далеко не у всех пациентов. Гиззатуллина Лилиана Ильдаровна Дерматолог клиники Фомина

Как лечится

Лечение в зависимости от клинической ситуации складывается из общих мер, наружных препаратов, фототерапии и системной терапии.

Также важно избегать триггеров обострения. К ним относятся: стресс, некоторые виды лекарств (например, литий, противомалярийные препараты, бета-адреноблокаторы), в некоторых случаях стрептококковые инфекции, алкоголь и курение. Гиззатуллина Лилиана Ильдаровна Дерматолог клиники Фомина

Если присутствуют сопутствующие заболевания, такие как метаболический синдром с лишним весом и высоким давлением, необходима их коррекция. Существует прямая корреляция между массой тела и тяжестью течения заболевания.

Для пациента с псориазом очень важно правильно заботиться о коже. Это значит, что не стоит допускать сухости кожных покровов, пользоваться специальными увлажняющими и кератолитическими средствами. Кожа будет благодарна, если заменить обычное мыло и гель для душа на специальные средства, которые называются синдетами.

Особых строгих диет соблюдать не нужно, но будет полезно держать курс на «средиземноморскую диету» (обилие овощей и фруктов, цельнозерновые продукты, масла холодного отжима, рыбы жирных сортов). Гиззатуллина Лилиана Ильдаровна Дерматолог клиники Фомина

Фототерапия, системное лечение и лечение биологическими препаратами применяется в случаях, когда наружное лечение не справляется.