Болезни, которые чаще всего возникают у родившихся в сентябре

Вероятность развития различных заболеваний может зависеть от месяца, в который родился человек, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

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По ее словам, у мужчин, родившихся в сентябре, повышается риск развития онкологических заболеваний любого типа. Это подтверждается «медицинским гороскопом» — масштабным анализом базы данных о состоянии здоровья людей.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что у «сентябрьских» мужчин также повышается риск развития других заболеваний, в том числе остеохондроза и анемии. По этой причине необходимо особенно внимательно следить за состоянием здоровья. Малышева рекомендует таким гражданам сдавать клинический анализ крови, а также анализ на онкомаркеры. В случае своевременного выявления заболеваний, шанс успешного лечения возрастает.

Женщины, родившиеся в сентябре, входят в группу риска развития катаракты, отметил врач-кардиолог Герман Гандельман. В свою очередь хирург-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что современные медицинские технологии позволяют излечить пациентов с этим заболеванием. Оно лечится с помощью хирургической операции, в ходе которой мутный хрусталик глаза заменяется имплантом под местной анестезией. Также родившиеся в сентябре женщины больше подвержены появлению запоров.