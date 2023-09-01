Как уберечь себя и ребенка от болезней осенью

Осень — время, когда просыпаются простудные заболевания. Вместе с собой они несут риск различных воспалительных процессов у детей и взрослых. Например, отита и конъюнктивита. Как уберечь ребенка от этих недугов «Вестям Подмосковья» рассказали специалисты.

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«Резкая смена сезона с теплого на холодный - это всегда шок для организма. Как правило, волна эпидсезона начинается как раз с опасного перепада температур и, как следствие, первых простудившихся», - говорит интегративный нутрициолог, биохакер и сертифицированный травник Анастасия Костомаха.

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Она советует осенью брать с собой на улицу верхнюю одежду даже при солнце и тепле — перемены в погоде бывают очень быстрыми.

Прогулка в летней одежке может стоить заложенности носа и дальнейшими проблемами с горлом, что выбьет из рабочего графика на время от двух недель.

Осенью следует меньше уделять внимания продуктам из коровьего молока, тем более, из холодильника. Они сильно охлаждают тело и больше пригодны для жары, как, например, мороженое.

Еще с августа человек начинает получать меньше солнца и витамина Д, а он очень необходим для иммунитета. Поэтому Костомаха советует с этого времени побольше употреблять в пищу жирной рыбы, мяса, яиц, печени трески или просто побольше попить витаминов.

Не обойтись и без спасительного витамина С в виде лимона, черной смородины, болгарского перца, шиповника, брокколи и киви. Богатые витаминами клетки организма гораздо лучше справляются с вирусами и бактериями.

Некоторые способы избежать болезней могут только навредить человеку. В качестве примера травница приводит закапывание в нос лукового или чесночного сока. Это может вызвать раздражение нежной слизистой носоглотки, что прорубит для вируса прямое «окно» в ваш организм.

Осенью повышается риск заболеть и другими недугами, сопровождающими простуды. Это такие воспалительные процессы, как отит и конъюнктивит. Им особенно подвержены дети. Чаще всего встречается наружный отит, из-за которого возникают зуд и отек. В ухе скапливается сера, а цвет кожи органа меняется.

Ухудшается и общее самочувствие. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу. Сразу к оториноларингологу стоит записываться в тех случаях, когда отит уже хронический, длится более 6 месяцев или бывает чаще четырех раз в год.

Лучше всего отит лечить комбинированными каплями, содержащими глюкокортикостероид и антибиотик широкого спектра действия. Они прекращают воспаление и воздействую на сам возбудитель инфекции. Уже в первые дни лечения боль уходит вместе с отеком.

«Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована именно местная комбинированная терапия», – отмечает профессор и заместитель руководителя НИИ педиатрии и охраны здоровья детей «Российского научного центра хирургии им. Б.В. Петровского» Елена Вишнева.

Другая осенняя беда — конъюнктивит. Это весьма неприятное воспаления слизистой оболочки глаза. Они могут быть вызваны как бактериями, так и вирусами. Различить два вида этого заболевания можно по симптомам.

«Если у ребенка насморк, «красные глаза», выделения из глаз и все это на фоне ОРВИ, чаще всего это говорит об конъюнктивите. Если выделения очень обильные, а покраснение глаза проявляется не слишком сильно, — это, скорее всего, бактериальный конъюнктивит. Если выделений практически нет, но глаз очень «красный» — то, вероятнее всего, это вирусный конъюнктивит. Если ярко выражен и тот, и другой симптомы, ― это может быть смешанный конъюнктивит», — поясняет детский врач-офтальмолог высшей категории Алла Егорова.

При бактериальном и смешанным типами конъюнктивита медики советуют применять комбинированную терапию. Врач определит комбинацию глюкокортикостероида с антибиотиком, которая поможет каждому конкретному пациенту.

При посещении педиатра могут быть выявлены и другие глазные проблемы. Например, нарушения аккомодации. Они могут стать предтечей наступления близорукости. В связи с этим дети 6-7 лет должны регулярно проходить осмотры у офтальмолога. Врач поможет пациентам и групп риска подобрать нужные очки и линзы, посоветует упражнения для глаз, режим дня и профилактические капли.