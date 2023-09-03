Гипертензия: симптомы, причины, лечение

Гипертензией в медицине называют повышенное гидростатическое давление в сосудах и полых органах организма. Чаще всего специалисты выделяют три вида гипертензии: артериальную (давление крови повышается в артериях), венозную (местом повышенного давления становятся вены) и ликворную (этим термином обозначается внутричерепное давление).

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Наиболее распространенным видом гипертензии является артериальная. О симптомах, причинах ее появления и методах лечения читайте в материале «Рамблера».

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Симптомы

Иногда артериальная гипертензия не имеет никаких симптомов, а пациент может узнать о ее наличии лишь в момент измерения давления. При этом для здоровья бессимптомная артериальная гипертензия так же опасна, как и та, которой признаки есть.

Чаще всего первым признаком артериальной гипертензии становится головная боль в затылке, но есть и другие симптомы:

шум в ушах или их заложенность;

головокружение, обморочное состояние;

ухудшение зрения;

повышение пульса;

покраснение щек из-за прилива к лицу крови;

тошнота;

боли в области сердца;

ощущение жара, когда нет температуры;

мелькание перед глазами «мушек».

Причины

Точные причины появления артериальной гипертензии на сегодняшний день неизвестны. Специалисты полагают, что человек может быть к ней генетически предрасположен (унаследовать патологию).

Также вероятность развития артериальной гипертензии могут увеличивать некоторые факторы:

лишний вес;

возрастные изменения в сердечно-сосудистой системе;

болезни почек;

сахарный диабет;

болезни щитовидной железы;

гормональный всплеск;

долгое пребывание в состоянии стресса;

избыточное потребление соли;

курение и злоупотребление алкоголем.

Лечение

Метод лечения артериальной гипертензии выбирает специалист, основываясь на полученной во время диагностики информации о стадии заболевания и рисках осложнений.

Если у пациента нет риска осложнений, а стадия артериальной гипертензии классифицируется как первая, врач может предложить немедикаментозное лечение патологии, основанное на коррекции образа жизни человека. Необходимо исключить возможные стрессы, увеличить физическую активность, начать правильно питаться, есть больше фруктов и овощей, следить за весом и отказаться от сигарет и алкоголя.