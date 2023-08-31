Врач посоветовал на природу брать с собой определенные лекарства

Врач Ромасов посоветовал на природу брать с собой обезболивающие и спазмолитики
Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, какие лекарства стоит брать с собой на природу.
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Ромасов посоветовал держать в походной аптечке лекарства от заболеваний в двойном размере даже в ремиссии.
По словам врача, не менее важно взять с собой на природу обезболивающие (например, парацетамол или ибупрофен), препараты от диареи (лоперамид), спазмолитики (Но-Шпа или Мебеверин), препараты от аллергии, а также антисептики и средства для перевязки, бинты, пластырь, вату.
Ранее в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки «Честный знак») напомнили в беседе с RT, что 1 сентября вступают в силу изменения правил отпуска рецептурных препаратов. В связи с этим эксперты объяснили, каких лекарств касаются эти нововведения.