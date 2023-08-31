Как быстро справиться с любой болезнью: советы врача

Если вы или ваши близкие заболели, есть несколько советов, которые помогут быстрее справиться с недугом. Рекомендации раскрыла врач-кардиолог Анна Кореневич.

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«Постарайтесь успокоиться и понять, что любой даже самый страшный диагноз – это не приговор, а некое заключение. Диагноз – это описание проблем в организме, необходимое для выхода из кризисной ситуации», – написала врач в своем дзен-канале.

Когда поставлен диагноз, то определен и план лечения, а значит, нужно фиксировать внимание на позитивных примерах, когда люди справились с такой проблемой, поясняет Анна Кореневич. Чем сильнее стресс, тем быстрее будет прогрессировать болезнь.

Также важно создать для себя или болеющего комфортные условия: любимая книга, еда, фильм, побольше спать и отдыхать. Врач отметила, что чрезмерная тревога со стороны родственников и друзей только навредит пациенту.

Многие считают, что чем дольше человек находится в больнице, тем лучше. Но пациент испытывает стресс от пребывания в стационаре, а в психосоматике это называется эффектом брошенности.

«Очень серьезная вещь. Приводит к ухудшению функции почек, что сильно тормозит выздоровление и повышает риски осложнений: внутрибольничная инфекция, послеоперационные осложнения, тромбоэмболии», – отметила врач.

Медики давно заметили, что чем дольше человек в больнице, тем выше риск осложнений. Поэтому срок стационарного лечения сокращается.

Кроме того, для скорейшего излечения нужно доверять медикам.