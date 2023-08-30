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Как избавиться от отеков с помощью одного упражнения: видео

Лимфатическая система – это совокупность органов, тканей и сосудов, которые транспортируют лимфу по всему организму. Она считается частью кровеносной и иммунной системы.

Лимфатическая система состоит из капилляров, сосудов, узлов и лимфоидных органов – все они способствуют циркуляции межклеточной жидкости (лимфы).

Движение лимфы по сосудам происходит благодаря ритмичным сокращениям лимфатических сосудов и клапанов в них. Также на лимфоток влияет мышечная активность. При сокращениях мышц происходит сдавливание лимфатических сосудов, и лимфа выталкивается дальше по их руслу.

Чтобы предотвратить отеки, нужно регулярно стимулировать лимфодренаж с помощью активных движений. Самый простой и быстрый способ активировать лимфатическую систему – выполнять прыжки на мысках. Для этого высоко прыгать необязательно, достаточно немного пружинить.

Также особенно эффективны упражнения, где задействованы крупные мышцы тела, например, ходьба, бег, плавание.

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Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.

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