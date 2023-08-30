Как понять, что ваш близкий подсел на солевые наркотики

Физические проявления зависимости от современных наркотиков — солей — часто бывают видны не сразу. Опасные синтетические вещества сначала сказываются на интеллекте, а уже потом появляются внешние признаки зависимости.

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Как вычислить солевого наркомана, рассказал главный врач Клиники доктора Исаева, врач — психиатр-нарколог Даниил Петров.

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Чем опасны солевые наркотики

Современные синтетические наркотики, так называемые соли — МДПВ (метилендиоксипировалерон), метилон и мефедрон, — действуют как стимуляторы, усиливая психическую активность. Особенность их в том, что они отравляют организм сильнее, чем опиаты, например героин.

Да разрушают человека они куда стремительнее. Если героиновый наркоман — это когнитивно сохранный человек с физиологическими проблемами, то солевого зависимого отличают грубые нарушения памяти, внимания, мышления, к которым часто добавляется бред и галлюцинации.

В случае с солевыми наркотиками «дна», свойственного героиновой зависимости, человек просто не успевает достичь, отметил Петров. Вот почему важно как можно скорее понять, что человек подсел на синтетические наркотики.

Признаки зависимости от солей

От стимуляторов сначала страдает интеллект и поведение. Физические признаки зависимости поначалу могут быть незаметными, особенно если человек употребляет вещества несколько раз в неделю, предупредил нарколог.

Что отличает солевого наркомана:

излишняя активность, подвижность, суетливость,

куча положительных эмоций, не подходящих к случаю,

порывистые телодвижения,

постоянное почёсывание (у человека начинается сильный кожный зуд, даже мелкую угревую сыпь — последствие интоксикации — он расчёсывает до язв),

быстрая потеря веса (до 15–20 кг за пару месяцев),

истощение,

серые кожные покровы,

зубной налёт,

разрушение ногтевых пластин,

выпадение волос,

бруксизм — движение челюстями, скрежетание зубами до такой степени, что начинает стираться эмаль и зубы разрушаются.

С каждым употреблением все эти последствия будут стремительно ухудшаться. А бруксизм может остаться с зависимым навсегда, даже если он перестанет употреблять, сказал нарколог «Газете.ru».

Как помочь близкому, столкнувшемуся с зависимостью

Наркотическую зависимость многие считают самой страшной из пагубных привычек. Однако и от неё можно избавиться. Это важно помнить, если ваш близкий попал в такую беду.

Зависимых лечат комплексно: не только медикаментами, но и с психологической точки зрения, рассказывала «Секрету» клинический психолог, руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Татьяна Метелева. Чем раньше вы обнаружите зависимость у близкого человека, тем быстрее сможете помочь ему вернуться к здоровой жизни.

Ключевые моменты борьбы с зависимостью — это вовсе не упрёки и осуждение, а наоборот, понимание и поддержка. Вот примерный план действий: