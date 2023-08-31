Опущение матки: как не пропустить и что делать дальше

«Что касается лечения, то здесь все зависит от того, с пролапсом какой степени мы имеем дело, а также возраста, сопутствующих заболеваний и пожеланий пациентки, — поясняет Виктория Гашенко. — В одних случаях получится обойтись консервативными методами, такими как инъекции препаратов гиалуроновой кислоты. В других - потребуется операция, и объем вмешательства, опять же, будет зависеть от конкретной ситуации. Иногда требуется ушивание стенок влагалища, иногда пластика влагалища, либо установка сетчатого импланта — это современный и эффективный метод, который также показан для лечения недержания мочи (даже без пролапса). Полное же удаление матки может быть рекомендовано возрастным пациенткам с полным выпадением матки и влагалища».