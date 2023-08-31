Опущение матки: как не пропустить и что делать дальше
Несмотря на стойкое общественное убеждение, что опущения внутренних органов в основном встречаются «у тех, кому за…», это не совсем так. Да, с возрастом и правда происходят определенные гормональные изменения, которые могут повлиять на эластичность связок, поддерживающих матку. Однако сложные роды, тяжелый физический труд, травмы и даже определенные заболевания, — тоже факторы риска.
Как понять, что это случилось? И какие возможности для устранения проблемы предлагает современная медицина? "Рамблер" спросил об этом врача акушера-гинеколога «СМ-Клиника», к.м.н. Викторию Гашенко.
Симптомы опущения матки
«Первый признак, на который пациентки обращают внимание, — это появление небольшой выпуклости в области влагалища. В зависимости от того, где именно произошло опущение, она может быть локализована на передней или задней стенке. Если потужиться, эта выпуклость становится больше и заметнее. Еще у женщины может возникать ощущение инородного тела в области влагалища. Такие симптомы появляются у женщин при выпадении матки», — говорит Виктория Гашенко.
По словам эксперта, только этим дело не ограничивается и всегда присутствует какая-либо сопутствующая симптоматика. Чаще всего это недержание мочи, например, во время кашля или чихания, учащенное или затрудненное мочеиспускание, повторяющиеся запоры, которых раньше было, чувство неполного опорожнения кишечника даже при регулярных дефекациях.
«Нередки и воспалительные процессы, которые сопровождаются обильными выделениями из влагалища, зудом, жжением, иногда неприятным запахом. А еще у женщин с пролапсом матки могут измениться ощущения во время секса: чувствительность влагалища снижается, возникают посторонние звуки в связи с попаданием воздуха, а оргазм достигается сложнее, чем обычно, или не достигается вообще», — добавляет Виктория Гашенко.
Как лечат пролапс матки
Прежде чем подтвердить пролапс матки, врач-гинеколог соберет подробный анамнез, уточнит жалобы, назначит пациентке ряд диагностических мероприятий. Помимо классического осмотра, обследование будет включать ряд функциональных проб: врач попросит натужиться, а также проведет «кашлевую пробу», выполнит УЗИ органов малого таза, при необходимости назначит консультацию смежных специалистов — уролога и проктолога.
«Что касается лечения, то здесь все зависит от того, с пролапсом какой степени мы имеем дело, а также возраста, сопутствующих заболеваний и пожеланий пациентки, — поясняет Виктория Гашенко. — В одних случаях получится обойтись консервативными методами, такими как инъекции препаратов гиалуроновой кислоты. В других - потребуется операция, и объем вмешательства, опять же, будет зависеть от конкретной ситуации. Иногда требуется ушивание стенок влагалища, иногда пластика влагалища, либо установка сетчатого импланта — это современный и эффективный метод, который также показан для лечения недержания мочи (даже без пролапса). Полное же удаление матки может быть рекомендовано возрастным пациенткам с полным выпадением матки и влагалища».
Ну, а чтобы лечить опущение матки не пришлось, не стоит забывать о профилактике. Правильно питаться, оставаться физически активной, отказаться от вредных привычек и регулярно бывать у гинеколога на профилактических осмотрах.