Кардиолог предостерег от самолечения болезней сердца
Сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Никита Сафонов заявил, что самолечение болезней сердца может быть опасно.
«Зачастую люди игнорируют симптомы мерцательной аритмии и считают, что их можно побороть народными методами, списывая всё на повышенное или пониженное давление», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Сафонов, на фоне мерцательной аритмии в полостях сердца могут формироваться тромбы.
«Народные методы могут иметь различную эффективность для каждого человека, и не все из них подходят для опасных сердечных состояний», — пояснил эксперт.
По его словам, в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.