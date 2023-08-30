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Кардиолог предостерег от самолечения болезней сердца

Сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Никита Сафонов заявил, что самолечение болезней сердца может быть опасно.

Кардиолог предостерег от самолечения болезней сердца
© RT на русском

«Зачастую люди игнорируют симптомы мерцательной аритмии и считают, что их можно побороть народными методами, списывая всё на повышенное или пониженное давление», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Сафонов, на фоне мерцательной аритмии в полостях сердца могут формироваться тромбы.

«Народные методы могут иметь различную эффективность для каждого человека, и не все из них подходят для опасных сердечных состояний», — пояснил эксперт.

По его словам, в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями своевременное обращение к врачу может спасти жизнь.