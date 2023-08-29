«Это предупреждение от организма»: врач назвал основные причины шума в ушах

Шум в ушах может свидетельствовать не только о последствиях травм головы, но и о развитии смертельно опасных болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эндокринолог Александр Лесков.

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Как правило, возникший шум может сигнализировать о сахарном диабете, шейном остеохондрозе, атеросклерозе сосудов или повреждении барабанной перепонки, пояснил медик.

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— Нередко шум в ушах — это предупреждение от организма об усталости и повышенной тревожности, — сказал Лесков.

В некоторых случаях шум в ушах, никак не связанный с внешними воздействиями, носит патологический характер и является одним из симптомов заболевания.

Также ослабление слуха появляется в результате постоянного интенсивного звукового воздействия.

— Например, на функционирование органов слуха очень влияют громкая музыка или работа технических инструментов, издающих громкие звуковые сигналы. Патологии лор-органов, а также воспалительные и застойные явления в ухе, заболевания костно-суставного аппарата головы и шеи, аллергические реакции, инородные тела — все они тоже являются причинами, которые провоцируют шум в ушах или болевые ощущения, — продолжил спикер.

серные пробки;

различные виды отита (воспаления уха);

травмы барабанной перепонки;

инородное тело в ухе;

отосклероз;

опухоли лор-органов;

увеличение объема жидкости в лабиринте уха — болезнь Меньера;

синуситы;

развитие сахарного диабета. Дополнительными источниками дискомфортных ощущений могут быть следующие явления:

Постоянный шум в ушах может предупреждать о поражении слухового нерва (на соответствующей стороне), вызванном новообразованием. Например, прогрессированием опухолевых процессов в области носоглотки или внутреннего уха.

Подобные ощущения нередки при артритах, артрозах и остеохондрозах шейного отдела позвоночника, аномалиях головного мозга и черепно-мозговых травмах.

рвота;

головокружение;

тошнота;

потеря сознания. Обращаться к врачу стоит тогда, когда стандартные процессы профилактики не помогают. Например, если боль и шум в ушах присутствуют на протяжении длительного времени и возникают другие симптомы: