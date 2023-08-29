«Это предупреждение от организма»: врач назвал основные причины шума в ушах

«Это предупреждение от организма»: врач назвал основные причины возникновения шума в ушах
Шум в ушах может свидетельствовать не только о последствиях травм головы, но и о развитии смертельно опасных болезней. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эндокринолог Александр Лесков.
Как правило, возникший шум может сигнализировать о сахарном диабете, шейном остеохондрозе, атеросклерозе сосудов или повреждении барабанной перепонки, пояснил медик.
— Нередко шум в ушах — это предупреждение от организма об усталости и повышенной тревожности, — сказал Лесков.
В некоторых случаях шум в ушах, никак не связанный с внешними воздействиями, носит патологический характер и является одним из симптомов заболевания.
Также ослабление слуха появляется в результате постоянного интенсивного звукового воздействия.
— Например, на функционирование органов слуха очень влияют громкая музыка или работа технических инструментов, издающих громкие звуковые сигналы. Патологии лор-органов, а также воспалительные и застойные явления в ухе, заболевания костно-суставного аппарата головы и шеи, аллергические реакции, инородные тела — все они тоже являются причинами, которые провоцируют шум в ушах или болевые ощущения, — продолжил спикер.
- серные пробки;
- различные виды отита (воспаления уха);
- травмы барабанной перепонки;
- инородное тело в ухе;
- отосклероз;
- опухоли лор-органов;
- увеличение объема жидкости в лабиринте уха — болезнь Меньера;
- синуситы;
- развитие сахарного диабета.
Постоянный шум в ушах может предупреждать о поражении слухового нерва (на соответствующей стороне), вызванном новообразованием. Например, прогрессированием опухолевых процессов в области носоглотки или внутреннего уха.
Подобные ощущения нередки при артритах, артрозах и остеохондрозах шейного отдела позвоночника, аномалиях головного мозга и черепно-мозговых травмах.
- рвота;
- головокружение;
- тошнота;
- потеря сознания.
Пациента должен в срочном порядке осмотреть отоларинголог. После опроса эксперт обязан провести осмотр органов слуха, оценить степень интенсивности проявления симптомов и назначить терапию, заключил собеседник «ВМ».