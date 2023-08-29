Названы три секрета долголетия

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман и его соведущая, врач-терапевт Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале назвали лекарства, которые продлевают жизнь. О том, какие три группы препаратов позволят жить долго, специалисты рассказали в эфире рубрики «Три секрета долголетия». Выпуск передачи доступен на Rutube.

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По словам врачей, положительно влияет на продолжительность жизни прием лекарств для снижения давления, которые заканчиваются на «прил». Как отметил Гандельман, эта группа препаратов нормализует артериальное давление, а также предупреждает инсульт и слабоумие.

Кардиолог также рассказал, что стать долгожителем помогут статины, назначаемые для снижения уровня холестерина. Гандельман пояснил, что эти препараты защищают от инфаркта, инсульта и деменции.

«Еще один препарат — метформин. Очень старый препарат для лечения сахарного диабета, который тоже продлевает жизнь», — добавила Малышева.