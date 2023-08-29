Экстракт из 11 трав помогает поддерживать здоровье сердца

Лекарство, которое традиционно используется в китайской народной медицине, - цилициангсин - оказалось эффективно при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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К такому выводу пришли ученые - члены европейского общества кардиологов, результаты их исследования представлены на ежегодном конгрессе ESC 2023.

Цилициангсин - это экстракт, полученный из 11 видов трав, включая корни тысячелистника, шелковицы, женьшень, перечную мяту и другие. Доклинические исследования показали, что цилициангсин оказывает благотворное влияние на ослабление фиброза миокарда и ремоделирование сердца.

В исследование были включены более 3 тыс. взрослых пациентов с сердечной недостаточностью, которые получали базовое лечение.

Пациенты были разделены на группы: первая употребляла экстракт (четыре капсулы три раза в день), а вторая - плацебо в дополнение к стандартным лекарствам от хронической сердечной недостаточности.

За участниками наблюдали до первого случая госпитализации - в среднем полтора года. Результаты показали, что экстракт оказал положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы участников - среди первой группы реже встречалась госпитализация.